Se confirmó la tercera rotura de ligamentos cruzados de rodilla en la semana, de otro juvenil, en el cierre del Torneo Clausura; ya son más casos de 10 en el año

Un nuevo caso, el tercero en la semana, de rotura de ligamentos cruzados de rodilla de un futbolista se confirmó en las últimas horas al conocerse que el jugador de Progreso Santino Bruschi padeció esa lesión.

El club de La Teja emitió este jueves a la noche un comunicado en el que su sanidad informa que el extremo de 20 años sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Progreso no indicó los plazos de recuperación del jugador, pero es sabido que este tipo de lesiones requieren una operación quirúrgica y una rehabilitación que puede llevar de 6 a 8 meses.

En los últimos días hubo otros dos jugadores que sufrieron lesiones similares.

Jeremía Recoba volvió a jugar en Las Palmas más de un año después de su lesión y tuvo un emotivo mensaje de su madre

Parte médico oficial: el zaguero de Nacional Luciano Rodríguez sufrió rotura de ligamentos de rodilla, lesión que también afecta a la sub 20 de Diego Forlán

Uno de ellos fue Iván Manzur, el jugador argentino de Racing de Sayago de 21 años, quien tuvo rotura de ligamentos cruzados.

Iván Manzur Foto: @CopaAUFUruguay

Campeón del Torneo Apertura con los cerveceros, el delantero deberá ser operado por lo que se perderá las finales de la Liga AUF Uruguay y el primer semestre de la próxima temporada.

El ex Vélez Sarsfield ya no estuvo en el último partido ante Defensor Sporting el pasado fin de semana.

El otro caso que se confirmó esta semana fue el del zaguero de Nacional, Luciano Rodríguez, de 19 años, quien sufrió la lesión en el último partido ante Liverpool el domingo en el Gran Parque Central.

Luciano Rodríguez de Nacional ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

El defensa sufrió una rotura de ligamento anterior de su rodilla derecha que lo tendrá varios meses afuera de las canchas

“Anoche recibí una de las noticias que a ningún jugador le gustaría recibir, una lesión que me dejará fuera por varios meses”, escribió este martes, día en el que los tricolores brindaron el parte médico oficial del jugador que era titular en el equipo de Daniel Carreño.

“Hoy con un dolor inmenso me toca frenar. A recuperarme y volver más fuerte que nunca”, señaló.

Sobre su recuperación, agregó: “Van a haber días duros. Lágrimas y momentos en los que todo cueste un poco más”. “Pero también va a haber fuerza. Aprendizaje y una vuelta que va a valer cada segundo de espera”, sostuvo el jugador que también formaba parte de la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán.

Varios lesionados

En la lista de lesionados con rotura de ligamentos cruzado de rodillas de esta temporada hay varios casos.

Uno de los más recordados es el de Leonardo Fernández, figura de Peñarol, quien se rompió el cruzado anterior de la rodilla derecha en el mes de abril, en el debut de Peñarol en Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe.

El 10 carbonero fue operado el 21 de abril en Madrid, a donde viajó este jueves para ser evaluado y comenzar el tramo final de su recuperación.

Augusto Cambón, delantero de Cerro de 21 años cedido por Defensor Sporting, también tuvo rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el mes de setiembre después de anotarle un doblete a Progreso.

Augusto Cambón Foto: Dante Fernández/Focouy

Uno de los últimos casos fue el de Diego Segovia, arquero de Deportivo Maldonado, en este mes de octubre.

Diego Segovia Foto: Dante Fernández/Focouy

Otros jugadores que están en recuperación de rotura de ligamentos por lesiones sufridas este año son Nahuel Sena y Martín Farías de Cerro, Facundo Parada de Cerro Largo, Andrés Romero, Agustín Pereira y Danilo Lerda de Albion, y Agustín Requena, golero de Progreso.