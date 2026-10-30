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"No ha habido un solo momento desde esa noche en el que no sienta dolor": Christa Pike en su primera declaración desde la fallida ejecución

Esta es la primera declaración pública de Pike desde que sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en septiembre.

30 de octubre de 2026 11:01 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/c674pd105v54o
Reuters

"No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sentido dolor", dijo Christa Pike en su primera declaración desde la fallida ejecución en septiembre.

"Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía tengo dificultades para hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma", aseguró en un comunicado difundido por su equipo legal en redes sociales este viernes.

Pike, de 50 años, fue dada de alta del hospital a fines de septiembre después de sobrevivir a dos inyecciones letales del fármaco pentobarbital, que la dejaron en estado crítico.

A partir de entonces, fue enviada de nuevo a la prisión donde ha estado recluida los últimos 30 años por asesinar a Colleen Slemmer en 1995.

Se cree que Pike es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución por inyección letal.

"Me estoy recuperando y sé que me estoy haciendo más fuerte", dijo en su declaración del viernes. "Pero sanar no es lo mismo que estar bien."

Más información en breve

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC

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