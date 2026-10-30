Asesinaron a un hombre de 47 años en el barrio de la Aguada: autoridades están investigando el caso

Un hombre de 47 años fue asesinado por la madrugada de este viernes en el barrio de la Aguada , informaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo .

El crimen ocurrió entre la avenida General Rondeau y la calle Lima, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Este mismo medio de comunicación informó que por el caso hay dos detenidos que son identificados como presuntos responsables del homicidio .

Artigas: un grupo de padres "le salvó la vida" a una mujer que era atacada por su expareja en la puerta de la escuela

Dos jóvenes fueron asesinados en el interior del país: los homicidios ocurrieron en Artigas y en Rocha

Durante la noche del miércoles, dos jóvenes fueron asesinados en el interior . Uno de los homicidios fue en Rocha contra alguien de 25 años y el otro en Artigas hacia una persona de 29 años.

El primero de estos caso ocurrió en la ciudad de Castillos, la víctima estaba con otras tres personas en una casa cuando llegó un desconocido en moto, les disparó y huyó del lugar.

Las autoridades policiales fueron hasta la vivienda y encontraron a este joven, quien tenía antecedentes penales, con heridas de arma de fuego. Luego fue llevado en ambulancia hasta el hospital local, donde murió cerca de la medianoche.

Esa misma noche, pero en la ciudad de Bella Unión, otro joven de 29 años con antecedentes penales fue asesinado de un disparo en el pecho cuando estaba en una plaza. Poco después del crimen, un adolescente de 15 años se presentó en la comisaría y se entregó a las autoridades.

También el jueves en el departamento de Artigas, un grupo de padres que dejaban a sus hijos en el Jardín N° 93 de la capital departamental auxiliaron en la mañana a una mujer que era atacada por su expareja.

El agresor, un hombre de 32 años de nacionalidad brasileña, llegó al lugar en moto, ingresó a la escuela e interceptó a la mujer de 28 años. La víctima acababa de dejar a su hijo.