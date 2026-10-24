Aguada y Biguá volvieron a ganar por la Liga Uruguaya de Básquetbol; el Pato es puntero y el aguatero descuenta los puntos de sanción

Luego de vencer a Nacional como visitante en el debut, Aguada derrotó este viernes 66-63 a Unión Atlética en la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

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Agustín Da Costa fue la figura del partido con 19 puntos y 11 rebotes.

Unión Atlética perdió el invicto luego de debutar con triunfo. Su goleador fue Marcus Thomas con 19 tantos.

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En el otro partido de este viernes, Biguá goleó 94-74 a Larrañaga con 22 puntos de Thiago Rodríguez, quien hizo tres más que Donald Sims.

En Larrañaga Carlos Bueno metió 26 puntos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este sábado prosigue la disputa de la fecha con el duelo entre Hebraica Macabi vs Urunday Universitario a la hora 21.30 en cancha de Larre Borges.

Los encuentros de Defensor Sporting de la segunda y tercera fecha ante Peñarol y Hebraica Macabi, respectivamente, serán reprogramados, debido a que el club uruguayo está disputando la Liga Sudamericana en Río de Janeiro.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 4 2 2 0 Goes 3 2 1 1 Malvín 3 2 1 1 Unión Atlética 3 2 1 1 Nacional 3 2 1 1 Aguada* 2 2 2 0 Defensor Sporting 2 1 1 0 Peñarol 2 1 1 0 Atenas 2 2 0 2 Hebraica Macabi 1 1 0 1 Urunday Universitario 1 1 0 1 Larrañaga** -1 2 0 2

* Comenzó el torneo con quita de 2 puntos

** Comenzó el torneo con quita de 3 puntos