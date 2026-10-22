Nacional se recuperó de su derrota contra Aguada y le ganó a Atenas en la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional se recuperó rápidamente de su traspié en el debut contra Aguada y este jueves derrotó 90-77 a Atenas como visitante en partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027.
El dominicano Luismal Ferreiras, descalificado ante Aguada por un codazo a Agustín Zuvich, fue la figura consular del juego con 32 puntos producto de 15 dobles sobre 22 intentos, además de anotar dos de las tres veces que fue a la línea.
A esa exuberante actuación le sumó la friolera de 13 rebotes, cinco de ellos en ataque.
Pablo Gómez metió 12 puntos y Thomas Araujo 11. Yohanner Sifontes aportó nueve asistencias para el equipo de Álvaro Ponce.
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Jadin Penigar fue el goleador de Atenas con 21. El alas negras había perdido en el debut 77-66 contra Malvín.
El otro partido de este jueves se juega en Plaza de las Misiones entre Goes y Malvín. El misionero se impuso por 90-71.
Este viernes jugarán por la segunda fecha Biguá vs Larrañaga a la hora 19.15 en Biguá y Aguada vs Unión Atlética a las 21.30 en Aguada.
Este sábado chocarán Hebraica Macabi vs Urunday Universitario a la hora 21.30 en Larre Borges.
Los encuentros de Defensor Sporting de la segunda y tercera fecha ante Peñarol y Hebraica Macabi, respectivamente, serán reprogramados, debido a que el club uruguayo viajará a Río de Janeiro entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre para jugar contra Oberá de Argentina, Paisas de Colombia y Flamengo por fase de grupos de Liga Sudamericana.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol