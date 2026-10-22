Mirá el video del VAR en la polémica jugada de Nacional vs Deportivo Maldonado: "Lo pisa accidentalmente; todo limpio"

La AUF dio a conocer el video del VAR en la polémica jugada en el partido Nacional vs Deportivo Maldonado , en la que los fernandinos reclamaron penal en una acción entre los tricolores Sebastián Coates y Francisco Calvo y el atacante rojiverde Christian Tabó.

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El juez del partido, Mathías De Armas, no consideró que hubo falta en la jugada.

En la explicación de la voz en off del video se señala que "durante una disputa dentro del área penal, un jugador del equipo blanco juega el balón y en el desarrollo de la acción se produce un contacto con la pierna de un adversario. Dicho contacto es consecuencia de la propia acción de juego y no constituye una infracción".

"En la misma jugada interviene otro jugador del equipo blanco, que también entra en contacto con la pierna de su adversario como consecuencia de la dinámica de la acción sin que se configure una infracción. El árbitro interpreta correctamente la acción y decide no sancionar", agrega.

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También se explica que "durante el chequeo protocolar, el VAR analiza la situación y confirma que el defensor juega el balón antes de que se produzca el contacto y que ninguno de los contactos observados constituye una infracción sancionable, por lo que confirma la decisión de campo".

Lo que se escucha en el VAR

Luego, se escucha lo que dice De Armas en primera instancia a los jugadores en la cancha: “Jugó el balón”.

Y también el análisis que hacen en la sala de VAR al observar la jugada.

“Juega el balón Coates y después lo pisa, accidentalmente. Viene, juega Coates el balón y después accidentalmente lo pisa”, indica Jonathan Fuentes, quien estaba a cargo del VAR.

“El otro jugador es un contacto pero mínimo”, señalan, con respecto a la intervención de Calvo.

Luego, desde la cabina, Fuentes le comunica lo que vieron a De Armas: “Mati, todo limpio, Mati. Juega el balón Coates y después accidentalmente lo termina pisando. Todo limpio, Mati, todo limpio”.