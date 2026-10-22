Los directivos de Nacional Flavio Perchman y Federico Britos nuevamente fueron denunciados por Audaf al Colegio de Árbitros

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , y el directivo tricolor, Federico Britos , fueron denunciados por la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) ante el Colegio de Árbitros por declaraciones públicas en medios en las que cuestionaron actuaciones de los jueces.

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Según supo Referí, las declaraciones de Perchman que denunciaron desde Audaf fueron realizadas en medios radiales.

“Fue un mamarracho la no expulsión de Ferreira, Peñarol hubiera quedado con 10. No lo tuvo que comentar nadie, lo comentó Aguirre sacándolo en el entretiempo. Este parece ser el año de Burgos”, dijo, según consigna la cuenta de X de Carve Deportiva.

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Sus dichos fueron en referencia a una falta de Lucas Ferreira en el primer tiempo del partido ante Boston River con el juez Javier Burgos, en la que se reclamó expulsión para el zaguero aurinegro.

“Javier Burgos ha sido un árbitro muy pro Peñarol”, agregó Perchman, según la cuenta de X de dicha emisora.

Por su parte, las declaraciones de Britos también fueron tras esa polémica jugada.

“Javier Burgos tuvo una noche fatal. Siempre favorece a los mismos y perjudica a los mismos”, manifestó, también en dicha radio.

Foto: Leonardo Carreño

Días después, el 6 de octubre, Perchman había señalado que estaba citado para comparecer ante el Tribunal de Ética de la AUF por sus dichos sobre Burgos y señaló “hay que dejarse de tribunales y arbitrar mejor”.

Según supo Referí, Britos también ya se presentó nuevamente ante el Tribunal.

Britos ya había sido advertido

El mismo pasado 2 de octubre se informó que el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se expidió sobre la denuncia que los árbitros realizaron al dirigente de Nacional, Federico Britos, y como sanción aplicó una advertencia y exhortó a no repetir el comportamiento.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) denunció al dirigente por estas expresiones:

“Hace un montón de años que no veo un arbitraje que perjudique tanto a Nacional ”.

”. “La verdad que yo por lo menos hace un montón de años que no veo un arbitraje que nos perjudique tanto , desde el primer minuto. O sea, con faltas no cobradas, con amarillas no sacadas, hablando todo el partido”.

, desde el primer minuto. O sea, con faltas no cobradas, con amarillas no sacadas, hablando todo el partido”. “Lo del viernes fue premeditado. No creo que haya sido un error de interpretación”.

Tras analizar las declaraciones, el tribunal concluyó que las expresiones del dirigente son contrarias a lo dispuesto en el Código de Ética y Código Disciplinario actual.

El artículo 9.17 del Código Disciplinario establece que los dirigentes tienen prohibido comentar públicamente las decisiones arbitrales tomadas en el campo de juego.

A raíz de esto, el tribunal decidió advertir a Britos por su comportamiento y exhortar a que no lo repita.

En abril, Britos había sido sancionado por 45 días en su función como dirigente y días después la AUF redujo el plazo de suspensión a 30 días.

Perchamn y su primera denuncia en 2025

Perchamn, por su parte, había tenido su primera denuncia de Audaf en octubre de 2025 al criticar las actuaciones de Esteban Ostojich y de Hernán Heras.

Le preguntaré a Nacho cómo ir, ¿no? Porque fue varias veces. ha ido unas cuantas veces", dijo en referencia al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien ha sido varias veces denunciado.

En ese momento fue sancionado por el Tribunal de Ética con una advertencia.