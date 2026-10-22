La otra racha de Daniel Carreño: Nacional va por el tercer partido consecutivo con entradas agotadas en el Gran Parque Central

Además de la racha invicta desde la llegada de Daniel Carreño a la conducción técnica de Nacional , el buen momento del equipo de la mano del entrenador ha llevado a que los hinchas bolsos respondan de forma masiva en las tribunas del Gran Parque Central, agotando las entradas.

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En ese marco, se espera que el estadio tricolor vuelva a tener entradas agotadas en la previa del partido del próximo domingo ante Liverpool, encuentro crucial en la definición del Torneo Clausura, en el que los de Belvedere están primeros con 23 unidades y los albos segundos con 22.

Este jueves por la mañana, en el segundo día de venta de entradas, Nacional informó que las tribunas Delgado, Atilio García y Codo ya están agotadas exclusivamente con canjes y venta de socios.

La comercialización al público en general se abrirá este viernes en caso de que queden boletos.

El golazo de volea del ex Nacional Franco Fagúndez, quien marcó un doblete para el triunfo de Santa Fe y fue elegido MVP con un premio especial

Carreño sobre la falta no cobrada a Depor Maldonado ante Nacional: "Vista 100 veces fue penal; si hubiera sido en la otra área, capaz que todavía estaba en el Parque"

Tercer partido con entradas agotadas

Nacional ha agotado entradas en sus últimos partidos en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura, los que tuvieron la coincidencia que se jugaron en días lunes.

El primero fue ante Montevideo City Torque el pasado 5 de octubre con triunfo 2-0.

Y el último fue el lunes pasado frente a Deportivo Maldonado, con triunfo 3-2, en el que los albos también destinaron un sector de la Tribuna Scarone para sus hinchas, por lo que estuvo dividida con los parciales del equipo fernandino.

LA HINCHADA Y LOS JUGADORES. pic.twitter.com/CgXmZJ2c9s — Nacional (@Nacional) October 19, 2026

Este domingo ante Liverpool esa tribuna volverá a ser compartida.

De la mano de Carreño

En medio del gran momento tricolor de la mano de Daniel Carreño, Nacional volvió a agotar entradas en el Gran Parque Central.

Los últimos antecedentes de este año con el estadio tricolor lleno habían sido en el clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura, con público solo local y unos 35.000 hinchas en las tribunas, con Jadson Viera como DT, que tuvo triunfo carbonero 1-0.

Y en el debut de local en la Copa Libertadores ante Tolima, con Jorge Bava como técnico, en el que los hinchas llenaron las tribunas pese a que el equipo no pasaba por un buen momento. Fue con victoria 3-1.