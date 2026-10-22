Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El golazo de volea del ex Nacional Franco Fagúndez, quien marcó un doblete para el triunfo de Santa Fe y fue elegido MVP con un premio especial

“Lo que vivo acá es un sueño, encontré un hogar", dijo el delantero de Independiente Santa Fe de Pablo Repetto

22 de octubre de 2026 9:20 hs

El golazo de volea del ex Nacional Franco Fagúndez

Franco Fagúndez, el delantero uruguayo ex Nacional, marcó un doblete para Independiente Santa Fe en la victoria por 2-1 ante Jaguares en un partido pendiente por el Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Dimayor de Colombia.

Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares

Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares

El atacante del equipo que dirige Pablo Repetto fue la figura de la noche al abrir el marcador a los 5 minutos con una espectacular volea luego de una brillante asistencia del veterano Hugo Rodallega.

Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares junto a Hugo Rodallega

Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares junto a Hugo Rodallega

Luego, en el segundo tiempo, también marcó el segundo tanto luego de una jugada que combinó con su compañero de ataque y en la que la pelota le quedó servida para definir.

Tras su gran actuación, Fagúndez fue elegido el mejor jugador, MVP, de la noche y tuvo un reconocimiento especial: un queso parmesano de un patrocinador.

Con gol de Franco Fagúndez, el Independiente Santa Fe de Pablo Repetto eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana por penales en el Monumental

"Me subía al auto y tenía ganas de darme contra algo": la fuerte confesión del uruguayo Franco Fagúndez, quien reconoció que tuvo depresión

Franco Fagúndez y su premio MVP

Franco Fagúndez y su premio MVP

Además, dijo estar muy contento en Santa Fe: “Lo que vivo acá es un sueño, encontré un hogar. El cariño con el hincha es totalmente mutuo”.

Las más leídas

Carreño sobre la falta no cobrada a Depor Maldonado ante Nacional: "Vista 100 veces fue penal; si hubiera sido en la otra área, capaz que todavía estaba en el Parque"

Juan Pedro Damiani gestiona un entrenador uruguayo que trabaja en el exterior para Peñarol 2027

Montevideo City Torque 2-0 Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: el equipo de Marcelo Méndez rozó la hazaña al final, fue mucho más, pero quedó eliminado

La comisión de arbitrajes de la AUF respaldó la cuestionada decisión de De Armas en Nacional vs Deportivo Maldonado y la AUF publicará el audio del VAR

Temas

Franco Fagúndez Santa Fe

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos