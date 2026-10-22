El golazo de volea del ex Nacional Franco Fagúndez, quien marcó un doblete para el triunfo de Santa Fe y fue elegido MVP con un premio especial

Franco Fagúndez, el delantero uruguayo ex Nacional, marcó un doblete para Independiente Santa Fe en la victoria por 2-1 ante Jaguares en un partido pendiente por el Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Dimayor de Colombia.

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Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares El atacante del equipo que dirige Pablo Repetto fue la figura de la noche al abrir el marcador a los 5 minutos con una espectacular volea luego de una brillante asistencia del veterano Hugo Rodallega.

Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares junto a Hugo Rodallega Luego, en el segundo tiempo, también marcó el segundo tanto luego de una jugada que combinó con su compañero de ataque y en la que la pelota le quedó servida para definir.

¡FRANCO FAGÚNDEZ Y SU DOBLETE PARA PONER EL 2-0 DE @SantaFe ANTE JAGUARES! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/xSugXG9ua5 — Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2026 Tras su gran actuación, Fagúndez fue elegido el mejor jugador, MVP, de la noche y tuvo un reconocimiento especial: un queso parmesano de un patrocinador.