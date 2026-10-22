El golazo de volea del ex Nacional Franco Fagúndez, quien marcó un doblete para el triunfo de Santa Fe y fue elegido MVP con un premio especial

Franco Fagúndez, el delantero uruguayo ex Nacional, marcó un doblete para Independiente Santa Fe en la victoria por 2-1 ante Jaguares en un partido pendiente por el Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Dimayor de Colombia.
Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares
El atacante del equipo que dirige Pablo Repetto fue la figura de la noche al abrir el marcador a los 5 minutos con una espectacular volea luego de una brillante asistencia del veterano Hugo Rodallega.
Franco Fagúndez celebra su gol ante Jaguares junto a Hugo Rodallega
Luego, en el segundo tiempo, también marcó el segundo tanto luego de una jugada que combinó con su compañero de ataque y en la que la pelota le quedó servida para definir.
Tras su gran actuación, Fagúndez fue elegido el mejor jugador, MVP, de la noche y tuvo un reconocimiento especial: un queso parmesano de un patrocinador.
Franco Fagúndez y su premio MVP
Además, dijo estar muy contento en Santa Fe: “Lo que vivo acá es un sueño, encontré un hogar. El cariño con el hincha es totalmente mutuo”.