Carreño sobre la falta no cobrada a Depor Maldonado ante Nacional: "Vista 100 veces fue penal; si hubiera sido en la otra área, capaz que todavía estaba en el Parque"

El director técnico de Nacional , Daniel Carreño, habló en la tarde de este miércoles y aclaró algunos conceptos luego del triunfo de su equipo por 3-2 sobre Deportivo Maldonado el pasado lunes, que lo dejó segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, detrás de Liverpool.

Los tricolores ganaron sobre un rival directo y ahora se aprontan para enfrentar a Liverpool el próximo domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central, en otro partidazo.

Después del partido, a Carreño se lo vio en medio de la cancha discutiendo con algunos jugadores de Deportivo Maldonado.

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"Fue penal", dijo Daniel Carreño

Carreño brindó una entrevista en la tarde de este miércoles y habló de varios temas.

Abordó un penal que reclamó Deportivo Maldonado por falta sobre Christian Tabó que el árbitro Mathías De Armas, ni el VAR a cargo de Jonathan Fuentes, vieron.

"La jugada vista tantas veces es penal. Si hubiera sido en la otra área, capaz que todavía estaba en el Parque (Central)", dijo Carreño en Sport 890.

Le volvieron a preguntar si fue penal, y respondió nuevamente: "Vista 100 veces fue penal". E inmediatamente añadió: "Interpreto lo que pasó entre los árbitros y la interpretación de la jugada. Que el árbitro estaba a dos metros de la jugada, que vio muy claro el pie de Coates, que relató la jugada tal cual fue. Y la gente que estaba en el VAR estaba mirando lo que el juez estaba relatando. Y esa conversación siempre se da. Por suerte siempre escuchamos como cuando los jueces nos van a dar instrucciones, cuando la comunicación con el VAR, cuando coinciden, se termina la charla, ¿no?. '¿Viste esto?'. 'Sí'. '¿Te pareció que no fue?'. 'No, no fue'. Lo que viste fue lo que pasó".

"Yo veo a Coates posterior al toque de la pelota y no incide en la jugada. Eso fue lo que mostró la cámara también y el juez había visto eso y... Ahora, si el juez dice 'Coates tocó la pelota, pero no pisó a nadie', ahí del VAR le hubiesen dicho: 'Pará, hay un pisotón, vení a verlo, fijate'. Pero bueno, él vio el pisotón, aparentemente por lo que estaban diciendo los que estaban ahí cerca. Eso es lo que yo me imagino, por eso no fue al VAR. Porque los dos estaban viendo lo mismo e interpretaron que no era falta", sostuvo el DT tricolor.

Por otro lado, opinó sobre el presente futbolístico de Nacional.

"Nosotros somos un equipo muy seguro desde lo táctico", explicó.

Entonces habló de las diferencias con los futbolistas de Deportivo Maldonado que según había dicho él mismo el lunes, habían malinterpretados sus dichos.

"Lo único que me reconforta son las palabras del capitán del equipo de Deportivo, me hubiese gustado que fuera antes del partido. Agarraron esa parte de la historia para motivarse. Siempre lo dije de manera de elogio".

Y prosiguió: "Siempre el ofendido tiene razón, pero por eso mis disculpas públicas. Como no soy mala leche, y no me merezco algunas cosas que me dijeron".

Volvió a hablar de que Jorge Fossati es de los mejores entrenadores del fútbol uruguayo, cuando se refirió al encuentro contra Liverpool del próximo domingo.

"Liverpool es un equipo muy parejo, va ser super difícil, tienen un entrenador que sabe mucho".

A su vez, habló de algunos jugadores de Nacional que para él son fundamentales.

"Maxi Gómez resuelve por sí solo las cosas que hay que resolver en los momentos que hay que hacerlo. Entiende todo lo que está pidiendo el partido. Es nuestro líder futbolístico, solo con su presencia", expresó.

Y continuó: "Coates es un líder natural en la ciudad deportiva solo con su andar. Lucas Rodríguez es un líder impuesto, Calvo tiene un rol más tranquilo, líder positivo sin duda. Zuculini es un entrenador dentro del campo de juego".