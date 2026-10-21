Federico Valverde en la lupa de la prensa española tras la goleada de Real Madrid por Champions League: "Sigue brillando"

Con una muy buena producción de Federico Valverde una vez más, Real Madrid goleó´4-1 a Leipzig de Alemania este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu por la tercera fecha de la fase de series de la Champions League.

El uruguayo volvió a ser el capitán del equipo que dirige José Mourinho, quien lo volvió a colocar como lateral por derecha.

El diario AS de Madrid ya había elogiado al capitán de la selección uruguaya por su rendimiento ante Sevilla por LaLiga de España en ese sector.

"Tiene aptitudes para ser el mejor lateral derecho del mundo" , opinaron desde ese medio previo a este encuentro contra Leipzig.

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Valverde jugó todo el encuentro por la Champions League y fue muy sólido por la banda derecha

El arquero belga de Leipzig, Maarten Vandevoordt, con una notable atajada, le sacó un gol hecho tras una gran jugada en el segundo tiempo.

Los puntajes que logró Federico Valverde de la prensa española e internacional

Federico Valverde jugó un muy buen partido, aunque en el diario Marca lo catalogaron con un 6,5 en su nota final.

"Primera parte: Nusa le ganó la partida en un par de ocasiones. Normal, el extremo noruego es realmente habilidoso. Nota al descanso: 5", escribieron en el medio deportivo sobre el capitán de Real Madrid.

Y añadieron: "Segunda parte: Llegó providencial para desbaratar a Rómulo cuando este iba a ejecutar el disparo ante Courtois. Estuvo bastante mejor atrás que en la primera parte. Nota final: 6,5".

Por su parte, el diario deportivo AS, indicó sobre el uruguayo: "Valverde: de nuevo lateral, que vaya tomando nota porque parece que Mourinho le ha encontrado posición. El Clásico dictará sentencia definitiva, pero de momento sigue brillando como 2. En el primer tiempo lo mejor que hizo el Madrid fue por su flanco, con él combinando con Güler y Mbappé. De una de esas acciones salió el 1-0, con un pase al corazón del área del uruguayo rematado por Güler y luego remachado por Bernardo. Sufrió atrás con Nusa, pero no es un demérito; el noruego es pura chispa. En la segunda parte mantuvo el nivel, de hecho rozó el 2-0 en una incorporación combinando con Güler; su tiro iba bien, pero salió despejado. Y acto seguido salvó el primer gol del Leipzig robándole la cartera a Romulo cuando ya enfilaba el tiro".

Mientras tanto, la página de estadísticas Sofascore, lo puntuó como el mejor de la defensa de Real Madrid con 8,3 puntos, muy por encima de sus compañeros.