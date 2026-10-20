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"Tiene aptitudes para ser el mejor lateral derecho del mundo": el elogio del diario AS de España a Federico Valverde

En la previa del encuentro de Real Madrid ante Leipzig de Alemania por la Champions League, el jugador de la selección uruguaya recibió elogios de parte de la prensa

20 de octubre de 2026 15:29 hs
Federico Valverde

Federico Valverde

El rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid no deja de generar repercusiones en el fútbol europeo. En la previa del crucial choque de este miércoles frente a Leipzig por la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, la prensa española dedicó encendidos elogios al futbolista uruguayo, destacando su notable evolución y su capacidad para consolidarse en una posición que no siempre fue de su agrado.

López fue contundente en sus líneas al analizar el presente del jugador celeste: "Valverde volvió a deslumbrar en el lateral. Escenario que hace poco le generaba desagrado, ahora lo que no genera es discusión. Tiene aptitudes para ser el mejor lateral diestro del mundo", comenzó escribiendo.

Federico Valverde continúa recibiendo elogios

La actuación de Federico Valverde ha sido clave para darle equilibrio, despliegue físico y claridad futbolística a Real Madrid, argumentos que terminaron por disipar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su función en la cancha.

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En ese sentido, el periodista continuó argumentando el impacto del volante de la selección uruguaya en el andamiaje del equipo madrileño: "Sólido en defensa, participativo en la creación, incisivo en ataque. Completísimo. Argumento para una continuidad en duda. Pero cada vez más menos debatida tanto dentro, como fuera".

Con este respaldo futbolístico y el reconocimiento unánime del entorno madridista, Valverde se perfila nuevamente como una de las piezas indispensables de la alineación para recibir a Leipzig en el Bernabéu, confirmando que su polifuncionalidad y jerarquía están al servicio de las más altas exigencias.

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