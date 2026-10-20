Real Madrid vs Leipzig: día, hora y por dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

El partido entre Real Madrid y Leipzig con Federico Valverde por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 21 de octubre a la hora 16 y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ .

El encuentro correspondiente a la tercera fecha de la renovada fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 se disputará el miércoles 21 de octubre. El escenario para este cruce europeo será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, España.

El pitazo inicial está programado para la hora 21 locales de España. Para los espectadores en territorio uruguayo, el horario de inicio es el siguiente:

Los derechos de transmisión de la UEFA Champions League para Uruguay y el resto de Sudamérica pertenecen a la cadena deportiva internacional. Por lo tanto, el partido se podrá seguir de la siguiente manera:

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Televisión por cable: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+ (exclusivo para usuarios con el plan Premium).

Información de contexto relevante

El equipo dirigido por José Mourinho llega a este compromiso con un puntaje ideal en la competición continental, tras haber conseguido victorias en sus dos primeras presentaciones. El conjunto merengue busca extender su racha positiva jugando en condición de local, donde mantiene un invicto histórico anotando goles en competiciones europeas.

Por su parte, el RB Leipzig viaja a la capital española con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla general de la fase de liga. El equipo alemán ha mostrado un gran poderío ofensivo en el inicio de la temporada, aunque sus recientes resultados como visitante lo obligan a realizar un planteo inteligente para llevarse un resultado positivo del Bernabéu.

Este enfrentamiento reedita los cruces que ambos equipos han tenido en ediciones anteriores del torneo, donde el historial reciente favorece levemente al equipo español. La nueva estructura de la Champions League, que reemplazó la tradicional fase de grupos por una liga única, hace que cada punto obtenido sea vital para asegurar la clasificación directa a los octavos de final sin necesidad de disputar la ronda de play-offs.