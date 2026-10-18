Federico Valverde volvió al lateral derecho y a rendir como en sus mejores tiempos, tuvo un golazo, pero se lo quitó Mbappé; mirá el video

Real Madrid derrotó este domingo por la tarde a Sevilla jugando como local en el Estadio Santiago Bernabéu por una nueva fecha de LaLiga de España y el técnico José Mourinho finalmente claudicó a sus ideas, y colocó a Arda Güler como volante y pasó a Federico Valverde de lateral derecho, en donde recobró su mejor nivel.

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El técnico portugués de los merengues se negaba desde el principio a colocar al uruguayo en la banda, ya que para él es volante central.

No obstante, por más que tampoco le gusta a Valverde jugar como lateral, el DT se convenció que con el equipo que tiene, el turco Güler venía dándole más fútbol en los pocos minutos que jugaba.

Este último había sido importante en la remontada de la semana que termina en el partido ante Roma, que perdían 3-1 y lo ganaron 4-3 de visitantes por la Champions League, con tres tantos en 11 minutos.

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En ese mismo partido y como nunca, Valverde había sido muy cuestionado por la prensa española por su pobre rendimiento.

El golazo que le quitó Mbappé a Valverde

En el partido de este domingo por LaLiga de España, Real Madrid fue muy superior a Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.

La primera parte la terminó ganando 2-0 con un golazo de Kylian Mbappé y un nuevo gol de Arda Güler que así le respondió a la titularidad que le brindó el técnico José Mourinho.

Pero con el encuentro aún 0-0 sobre los 16 minutos, Federico Valverde iba a convertir un golazo con un tremendo zapatazo desde fuera del área tras tomar un rebote, pero Mbappé actuó de defensa y evitó el gol de Real Madrid, ya que la pelota le rebotó.

Tanto el uruguayo como el francés lo tomaron con mucho humor y terminaron riéndose de la jugada que se había dado.

En el complemento llegó el tercero, nuevamente de Mbappé y en este caso, de penal.

Sobre los 79 minutos descontó Bueno para Sevilla, pero 2' después, Diomandé estableció el 4-1.

A los 84 minutos, Federico Valverde dejó ovacionado el campo de juego y en su lugar ingresó Éder Militao.