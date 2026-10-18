El emotivo mensaje de Leonel Jaime por el Día de la Madre en Argentina, a la espera de recuperar su nivel con Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol afronta este domingo un compromiso de alta exigencia cuando se mida ante Liverpool, en un encuentro crucial no solo para mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura, sino también para sostener la pisada en la pelea por la Tabla Anual. El conjunto negriazul se presenta como un rival directo en las aspiraciones del certamen y un adversario que históricamente suele complicarle los caminos al equipo de Diego Aguirre. En tanto, Leonel Jaime le envió un mensaje a su mamá desde Los Aromos, ya que en Argentina es el "Día de la Madre".

Para este cruce determinante, los dirigidos por La Fiera sufrieron un contratiempo de último momento.

Según informó este domingo de mañana Referí, Peñarol no podrá contar con la figura de Lucas Ferreira en la zaga central debido a una dolencia en una de sus rodillas.

La ausencia del defensor representa un vacío de peso en una zona crucial del esquema táctico, obligando al cuerpo técnico a rearmar la zona posterior a pocas horas del pitazo inicial.

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El mensaje de Leonel Jaime a su mamá previo al partido ante Liverpool

Por otro lado, la previa del partido de Peñarol ante Liverpool también estuvo marcada por un costado emotivo fuera de las canchas.

Pasado el mediodía de este domingo, y a la espera del trascendental juego, el juvenil argentino Leonel Jaime aprovechó la jornada para enviar un afectuoso saludo a su mamá con motivo de la celebración del "Día de la Madre" en Argentina.

"Feliz día, mami. Espero que la pases hermoso en tu día. Te amo con mi corazón. Gracias por estar para nosotros. Sos una luchadora que siempre pudo salir adelante. Te amo", escribió el futbolista a través de sus redes.

El atacante argentino, quien supo ser la gran figura y revelación del equipo pero que en los últimos compromisos ha experimentado un declive en su rendimiento, busca en este contexto un impulso anímico para dar vuelta la página.

Jaime confía en recuperar el nivel que lo convirtió en una pieza determinante para el funcionamiento aurinegro y sueña con reencontrarse con el gol en una cita de tanto peso como la de esta tarde de domingo.