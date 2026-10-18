Darwin Núñez entró en un bajón, erró un penal y fue criticado tras igualar con el penúltimo de la liga de Arabia Saudita; mirá el video

El delantero de la selección uruguaya, Darwin Núñez, atraviesa su momento más adverso desde su llegada al fútbol de Medio Oriente. Este sábado, el atacante fue catalogado como el punto más bajo de su equipo en la igualdad 1-1 entre Al-Diriyah y Al-Taawoun, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, en el que además, erró un penal a los 78 minutos.

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El trámite del partido le presentó al goleador una oportunidad inmejorable para vestirse de héroe.

Cuando transcurrían 78 minutos y el marcador se encontraba empatado, Núñez asumió la responsabilidad de ejecutar un penal que significaba el 2-1 a favor de los locales.

Sin embargo, el remate de Darwin Núñez dio de lleno en el poste derecho del golero Mailson, desperdiciando la chance de asegurar los tres puntos ante un rival que ocupa las posiciones de abajo y marcha penúltimo en la tabla de posiciones.

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El fallo terminó de consolidar un opaco desempeño individual que no pasó desapercibido.

Tras el pitazo final, comenzaron a multiplicarse las primeras críticas hacia su rendimiento desde que viste los colores del Al-Diriyah.

En Thmanyah Sports c oinciden en que el fallo del penal le costó a su equipo la oportunidad de sumar de a tres frente a un rival de la zona baja y la pérdida de dos puntos trascendentes.

A su vez, califican su actuación como la más baja en cuanto a puntaje y efectividad desde su llegada.

El conjunto arábigo no logra despegar en la clasificación y permanece anclado en la mitad de la tabla del torneo local, dejando un sabor amargo en la afición que esperaba un impacto superior de la figura uruguaya.