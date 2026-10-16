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Darwin Núñez en la memoria de Liverpool: el club apeló al recuerdo del uruguayo para superar a Brentford este sábado por Premier League; mirá el video

El conjunto inglés recurrió a la parte emotiva y a la nostalgia en la previa de un partido muy importante

16 de octubre de 2026 13:33 hs
Darwin Núñez en Liverpool

Darwin Núñez en Liverpool

FOTO: AFP

Liverpool de Ronald Araujo afronta un examen exigente al visitar a Brentford este sábado a la hora 11 por la séptima fecha de la Premier League. Se trata de un cruce directo y determinante: el conjunto local viene firmando una gran campaña con 10 puntos, situándose una unidad por encima de los reds en la tabla de posiciones. Este viernes, el club inglés recordó un gol de Darwin Núñez frente a ese rival, visto desde la tribuna visitante y el grito de sus hinchas.

Darwin Núñez en la memoria de Liverpool

Para encender la previa de este encuentro clave en Londres, la cuenta oficial de Liverpool recurrió a la memoria emotiva de sus aficionados en las redes sociales.

El club recordó el festejo que Darwin Núñez firmó ante Brentford jugando como visitante en el Community Stadium el 17 de febrero de 2024, reviviendo la locura y el delirio desatado en las tribunas por la parcialidad visitante.

Aquel gol del delantero uruguayo sirve como inspiración para un equipo que necesita sumar de a tres en un terreno difícil para no perder pisada en los puestos de vanguardia, tras caer goleado en su propia cancha de Anfield Road, 3-0 ante Manchester City el pasado fin de semana.

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Con el recuerdo de Darwin Núñez fresco y la presencia de Ronald Araujo en la convocatoria, los dirigidos por la franja roja buscarán conquistar un territorio hostil y arrebatarle los tres puntos a una de las grandes revelaciones del torneo.

Aquí se puede ver el posteo de Liverpool:

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