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Darwin Núñez va por la revancha en Arabia Saudita con Al-Diriyah ante un rival golpeado, y busca cambiar la pisada

El delantero uruguayo necesita sumar goles a un equipo que viene de perder ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

15 de octubre de 2026 15:02 hs
Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita

Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita

Tras el duro tropiezo del pasado viernes frente a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, donde sufrieron una contundente derrota por 3-0, Darwin Núñez y Al-Diriyah tienen una oportunidad inmejorable para dar vuelta la página en el campeonato local.

El atacante artiguense volverá a salir a la cancha este sábado a la hora 15 en el marco de la novena jornada de la Saudi Pro League, con la firme premisa de reencontrarse con su mejor versión futbolística y guiar a su equipo a la victoria.

Van por tres puntos casi seguros

El nuevo compromiso de Al-Diriyah se disputará en condición de local y presenta un escenario altamente favorable en los papeles: su club recibirá a un golpeado Al-Taawoun que atraviesa una severa crisis deportiva.

Ubicado en la penúltima colocación de la tabla de posiciones, el conjunto visitante llega tras registrar cuatro derrotas en sus últimas cinco presentaciones, exhibiendo grietas defensivas que el artiguense buscará aprovechar desde el pitazo inicial.

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Con la ambición intacta de escalar posiciones y alejarse de la irregularidad, el delantero uruguayo asume el liderazgo ofensivo del equipo para cortar la mala racha y asegurar tres puntos clave.

Para Al-Diriyah, vencer en casa no solo significará cambiar el ritmo tras el golpe sufrido ante los líderes, sino también consolidar la presencia de Darwin Núñez como la gran carta de gol en el fútbol saudí.

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