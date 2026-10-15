Las duras críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras la remontada de Real Madrid por Champions League: "Alguien debe decirle la verdad"

Federico Valverde no tuvo su mejor partido este miércoles cuando Real Madrid consiguió un épico triunfo sobre Roma de visitante por la Champions League en la hora tras ir perdiendo 3-1 y lograr el 4-3 final.

Si bien el uruguayo disputó los 90 minutos, no lo hizo de buena forma y José Mourinho lo hizo jugar prácticamente todo el segundo tiempo como lateral derecho.

El diario deportivo Marca de España, lo señaló entre los peores del equipo.

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Y explicó: "Segunda parte: Pasó al lateral derecho tras la salida de Dumfries. Nota final: 4".

Incluso el periodista Juan Ignacio García Ochoa tituló una columna de opinión con este título: "Alguien debe decirle la verdad a Valverde".

"Tampoco parece casualidad que el Madrid mejore cuando Valverde regresa al lateral" -escribió-. Y añadió: "Alguien debería decirle al uruguayo que no tiene que ser Kroos. Que su sitio está en la banda, que tiene piernas para recorrerla de arriba abajo y condiciones para dominarla como pocos. Valverde tiene un lateral de época dentro. Quizá vaya siendo hora de que cambie de oficio, aunque no naciera para ello".

Federico Valverde y Donyell Malen Foto: Filippo Monteforte/AFP

A su vez, añadió que "Mourinho insistió una vez más con Valverde y Tchoauméni en el centro del campo y con ellos el Madrid no tiene un pase".

Por su parte, el diario AS, otro de los principales de España, fue mucho más crítico con Valverde.

En su actuación individual lo calificó solo con 2 puntos y escribió:

"Valverde: sale tocado por la continuidad. Porque se prolonga el sentimiento de que con este centro del campo... falta fútbol. Creación, orden; prácticamente de todo. Escasea, incluso, la consistencia defensiva. Muestra de ello fue la cantidad de peligro que la Roma generó con disparos desde la frontal, así como la distancia entre líneas".

Y añade: "Poco se le puede reprochar en el desvío del disparo del 2-1; eso es mala suerte, pero sí es quien rompe el fuera de juego. Como sí es su cometido la ausencia de más fútbol. No única, sí compartida. Cada partido crecen más las voces que piden probarlo pegado a la banda −de hecho, terminó de lateral− y que al timón vaya otro futbolista. Güler, Bernardo Silva, Thiago. Otro. Un debate latente. Nota: 2".