El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un comienzo de semana con temperaturas máximas de hasta 32 °C en Montevideo y el área metropolitana. Para el martes se espera un aumento de la nubosidad, con precipitaciones y tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

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Según el pronóstico publicado por el organismo este domingo 29 de noviembre, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar a partir del martes, luego de una jornada de lunes que tendrá temperaturas elevadas y cielo algo nuboso.

El lunes continuará el ambiente caluroso en todo el país, con temperaturas máximas que llegarán a los 34 °C en el noroeste, el suroeste y el centro-sur.

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De acuerdo con el pronóstico de Inumet, las temperaturas por región serán las siguientes:

Noroeste: mínima de 19 °C y máxima de 34 °C.

Noreste: mínima de 17 °C y máxima de 32 °C.

Este: mínima de 16 °C y máxima de 31 °C.

Suroeste: mínima de 17 °C y máxima de 34 °C.

Centro-sur: mínima de 17 °C y máxima de 33 °C.

Área metropolitana: mínima de 18 °C y máxima de 32 °C.

Punta del Este: mínima de 17 °C y máxima de 28 °C.

En Montevideo y el área metropolitana, durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 20 y 40 km/h, con períodos de vientos variables de entre 0 y 10 km/h.

Para la tarde y noche se prevé un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo nuboso. Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

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Para el martes, Inumet prevé un cambio en las condiciones del tiempo, con mayor presencia de nubosidad y precipitaciones y tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Las temperaturas previstas para las distintas regiones son:

Noroeste: mínima de 21 °C y máxima de 34 °C.

Noreste: mínima de 19 °C y máxima de 33 °C.

Este: mínima de 17 °C y máxima de 30 °C.

Suroeste: mínima de 20 °C y máxima de 34 °C.

Centro-sur: mínima de 19 °C y máxima de 30 °C.

Área metropolitana: mínima de 20 °C y máxima de 28 °C.

Punta del Este: mínima de 19 °C y máxima de 28 °C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana estará nubosa, con vientos del noreste que rotarán a variables, a velocidades de entre 10 y 40 km/h.

Hacia la tarde y noche se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán variables y rotarán al sector sur, con velocidades de entre 10 y 40 km/h.