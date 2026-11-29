El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó su pronóstico para este domingo 29 de noviembre , una jornada que estará marcada por temperaturas máximas de hasta 33 °C en el oeste y el norte del país, mientras que en Montevideo y el área metropolitana el termómetro alcanzará los 32 °C .

El organismo prevé cielo claro y algo nuboso en todo el territorio y sin lluvias, además de nieblas y neblinas durante la mañana en varias regiones y rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras hacia la tarde y noche.

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 32 °C .

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Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso. Los vientos soplarán del sector norte a velocidades de entre 10 y 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo claro y algo nuboso. Los vientos rotarán del sector norte al sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Pronóstico para el este del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 31 °C de máxima.

Para la mañana se prevé cielo claro y algo nuboso, con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector norte a entre 10 y 40 km/h.

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso. Los vientos rotarán del sector norte al sector este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Cómo estará el tiempo en el oeste

El oeste será una de las regiones con la temperatura más elevada del país, con una mínima de 14 °C y una máxima de 33 °C.

La mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, además de neblinas. Los vientos soplarán del norte y noreste a entre 10 y 40 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos rotarán del sector norte al sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte: temperaturas de hasta 33 °C y cielo claro

En el norte del país, Inumet anuncia una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 33 °C.

Durante la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo permanecerá claro y algo nuboso. Los vientos serán del sector este a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.