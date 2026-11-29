Luego de la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente de la República el 1° de marzo de 1985, Uruguay retomó la vida democrática después de 13 años de dictadura. Quince días antes había asumido el nuevo Parlamento, presidido por Enrique Tarigo, con figuras de renombre como Jorge Batlle, Luis Lacalle Herrera, Germán Araújo, Hugo Batalla, Dardo Ortiz, Francisco Rodríguez Camusso o Carlos Julio Pereyra, por mencionar solo a algunos.

La forma de salida del régimen militar estaba lejos de quedar saldada. En filas blancas se veía con desconfianza lo acordado en el Pacto del Club Naval; existían dudas de cómo reaccionarían los militares acusados de violaciones de derechos humanos; se votó una amnistía a presos políticos; familiares de detenidos desaparecidos querían —y quieren— saber qué había sucedido con ellos; se aprobaron restituciones de funcionarios; y dentro de los partidos comenzaron a aflorar diferencias la nueva vida institucional.

En el primer período de gobierno democrático, que se extendió entre 1985 y 1990, hubo un momento clave: diciembre de 1986 . Hace cuatro décadas, en los últimos días de año, el Parlamento fue un volcán en erupción, cuando se enfrascó en al menos tres temas muy álgidos que dejaron heridas imposibles de cicatrizar: el caso del vino envenenado, la aprobación de la ley de caducidad y la expulsión del senador Germán Araújo.

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En agosto de 1978, en plena dictadura militar, los dirigentes nacionalistas Luis Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber, recibieron tres botellas de vino blanco con la leyenda “EL JUEVES 31 AL MEDIODÍA BRINDAREMOS POR LA PATRIA EN SU NUEVA ETAPA", con la firma MDN. Los paquetes habían sido entregados en la casa de Lacalle Herrera, para que se los hiciera llegar a sus correligionarios.

Ni él ni Pereyra las abrieron, pero a los pocos días de recibirla, Fontana descorchó la botella, tomó un trago y murió. Luego se supo que el vino tenía Fosdrín, un insecticida letal. El 19 de octubre de 2024, El Observador informó que la Justicia procesó con prisión al comisario Ricardo Zabala por el crimen ocurrido 46 años antes.

Cecilia Fontana fue asesinada en 1978 luego de tomar un vino envenenado que le regalaron a su marido, Mario Heber.

El 20 de febrero de 1985, cinco días después de instalado el Parlamento electo en las urnas, se conformó en el Senado una comisión investigadora para indagar lo ocurrido. Nadie imaginaría que el caso tardaría más de 40 años en dilucidarse.

En ese Parlamento asumido luego de la dictadura había tres personas que guardaban relación directa con el episodio del vino envenado: los senadores Lacalle Herrera y Pereyra, y un joven diputado por Rivera llamado Luis Alberto Heber, hijo de Mario Heber y Cecilia Fontana.

Grupos de derecha

El 11 de diciembre de 1986, el Senado se reunió para analizar el trabajo de la Comisión Investigadora que durante más de un año analizó el caso del vino envenenado.

En la sesión, se leyó un informe que repasaba las entrevistas realizadas a jerarcas policiales, políticos, funcionarios judiciales y civiles, y se manejaron dos “hipótesis”: un crimen político o la acción de “un loco”. El informe presentado ante el Senado dejó en evidencia contradicciones en testimonios y falencias en las investigaciones del caso realizadas por la dictadura, según consta en el diario de sesiones de la jornada.

“El medio destructivo, pluralmente empleado, para lograr un efecto letal de proporciones desconocidas hasta entonces en el país, en su mera enunciación asombra, estuvo eventualmente proyectado sobre tres grupos familiares de vasto arraigo, en el que vidas inocentes eran comprometidas. Nos coloca ante un acto de terrorismo del más alto nivel de la década del 70”, consignó el informe de la investigadora elaborado por los senadores Uruguay Tourné, Eugenio Capeche, Guillermo García Costa, Luis Bernardo Pozzolo y Luis A. Senatore.

Tourné, perteneciente al Partido Nacional, relató que al comparecer en la comisión, quien fuese director nacional de Información e Inteligencia de la época, el inspector Víctor Castiglioni, “expresó que podía afirmar a los señores miembros de la Comisión que en el año 1978 no existía ningún grupo actuando en acciones terroristas en el Uruguay”.

El también senador blanco Pereyra, uno de los destinatarios de una de botellas, recordó que cuando ocurrió el crimen, Castiglione le dijo que, a su juicio, “se trataba de un grupo de extrema derecha”.

“En la comisión”, rememoró Pereyra, Castiglione “sostuvo que en esa época no existían grupos de extrema derecha en Uruguay”. “Todos sabemos que durante ese tiempo abundaban estos grupos, empezando por los integrantes del Poder Ejecutivo y siguiendo por todos los grupos o subgrupos que, al amparo del Gobierno, circulaban armados por las calles, sembrando el terror en la población”, añadió.

Tourné retomó la palabra: “Tenemos la convicción de que pesó decisivamente en la época lo que hemos llamado la incidencia de factores de ‘prestigio’ y de ‘compromiso’ del régimen de facto, que quería dar una imagen al país y que no investigó criminalmente este caso, como correspondía, para no dar la sensación de la existencia (…) de grupos terroristas de extrema derecha”.

Pereyra retomó la palabra. Relató lo que le tocó pasar a nivel personal, al igual que a las familias de otros dirigentes del Partido Nacional que tenían vínculo con la familia Heber Fontana, mencionó idas y venidas de autoridades de la época y contradicciones en pruebas caligráficas.

El legislador cerró su intervención exhortando “a encontrar el hilo que permita esclarecer uno de los crímenes más horrorosos ocurridos en la época de la dictadura”.

Luego de varias intervenciones, pidió la palabra Lacalle Herrera. “En este asunto me comprenden doblemente las generales de la ley por haber sido uno de los receptores de las botellas de vino y porque la víctima definitiva fue mi prima, la señora Cecilia Fontana de Heber”, afirmó.

“Quería dejar constancia en nombre de tantos que no pueden hacerlo, y confiando en que etapas como ésta de recordación de días sombríos, haya terminado”, concluyó.

Las citaciones guardadas

Entre el 18 y el 22 de diciembre de 1986 se vivieron los momentos de mayor tensión en el Parlamento, cuando se puso a consideración la ley de caducidad, una salida a la que se llegó después de una ardua negociación entre blancos y colorados, que dejó heridas irreconciliables entre algunos nacionalistas.

Antes de la consideración de dicha norma, estuvo sobre la mesa una propuesta elaborada por el Partido Colorado y otra por el Frente Amplio. El texto aprobado tuvo la impronta del senador Gonzalo Aguirre, experto en derecho constitucional, y un joven diputado herrerista llamado Héctor Martín Sturla, considerado una promesa política a futuro, que falleció en 1991 con apenas 37 años.

El senador Gonzalo Aguirre fue uno de los artífices de la redacción de la ley de caducidad que se aprobó en 1986. Carlos Pazos.

La ley de caducidad, que fue promulgada el 22 de diciembre de 1986, impedía castigar delitos cometidos por policías y militares durante la dictadura. La medida fue sometida después a una consulta popular, en una recordada campaña identificada con el voto verde y amarillo, y fue ratificada por la población. En 2009 se intentó derogarla sin éxito y años después, durante el gobierno de José Mujica, se propuso una interpretación de la norma, que derivó en procesamientos de integrantes de las fuerzas conjuntas que participaron de torturas, asesinatos y desapariciones en la dictadura.

Dicha medida no estuvo ajena a polémicas que se mantienen hasta hoy, porque muchos sostienen que la interpretación posterior desconoció la votación de la ley y dos pronunciamientos populares que ratificaron su vigencia, en momentos diferentes de la historia.

Las citaciones en la caja fuerte

Hoy se conocen los nombres de los procesados por esos crímenes, se sabe cómo murieron algunos de los presos y se hallaron restos de unos pocos desaparecidos durante la dictadura. Pero hace 40 años, la situación política y social era muy diferente.

En diciembre de 1986, había dudas acerca de hasta qué punto los militares estarían dispuestos a acatar el accionar político y judicial, y también había dudas acerca del nivel de incidencia que podrían llegar a tener los mandos militares en las decisiones de un país que retomaba su vida democrática.

En su libro Orientales. Una historia política del Uruguay, el historiador Lincoln Maiztegui Casas recordó que, en setiembre de 1986, cuando se analizaba a nivel político un proyecto para amnistiar a policías y militares que habían participación de violaciones de los derechos humanos, 16 generales en situación de retiro emitieron una declaración donde dejaban en claro su opinión: “Si la guerra se ganó, a ningún Ejército se puede pretender juzgar con posterioridad a su tiempo y por una Justicia ordinaria en tiempos de paz”.

Poco después se produjo un hecho de enorme gravedad: la Justicia citó a declarar a un grupo de militares —entre los que se encontraban reconocidos violadores de los derechos humanos como José Gavazzo— y el comandante en jefe del Ejército, el general Hugo Medina, las guardó bajo llave en una caja fuerte.

El nombre del represor José Gavazzo estuvo presente a lo largo de toda la discusión de la ley de caducidad. Camilo dos Santos

En marzo de 1991, el general Medina concedió al periodista César di Candia una entrevista publicada en el semanario Búsqueda, que se trata de uno de los testimonios periodísticos más importantes de aquellos tiempos.

Para empezar, porque cuando se refieren a los “apremios” ocurridos durante la dictadura, Di Candia le preguntó a Medina si “apremiar fue un error”, a lo que el general respondió “no”.

“¿Usted alguna vez dio orden de apremiar a un prisionero?”, le preguntó Di Candia. “Si”, respondió lacónico Medina. Era la primera vez que un militar de ese hacía una declaración de ese tenor.

Pero más allá de la relevancia de ese episodio, la entrevista tiene otro elemento clave relacionado con diciembre de 1986. “¿Es verdad que usted guardó las citaciones judiciales a los militares en una caja fuerte para que no concurrieran a los juzgados?”, le preguntó Di Candia a Medina.

El general respondió: “Es cierto. Eso se lo dije a Wilson Ferriera en el despacho del Comando, el día antes que se aprobara la ley de Caducidad. Wilson me pidió una entrevista y durante ella me preguntó ‘¿Las citaciones las tiene usted?’ ‘Sí’ ‘¿No van a salir de acá?’ ‘No’. Después leí en la prensa que me iban a pedir cuentas por el acto de desacato. Pero eso no llegó a concretarse”, afirmó Medina.

Los proyectos colorados y frenteamplistas

Con esos antecedentes sobre la mesa, el segundo año de gobierno de Sanguinetti llegaba a su fin en medio de una enorme tensión política y social.

El 18 de diciembre de 1986 la Cámara de Senadores se reunió de manera extraordinaria a las 17 horas, para tratar un proyecto elaborado por el Partido Colorado que clausuraba las actuaciones judiciales contra policías y militares ocurridas durante la dictadura.

“El adjunto de ley propone completar en forma definitiva este tipo de transición a fin de que en adelante la nación pueda afirmar libre de conflictos residuales, la gran tarea de reconstrucción hacia el progreso y el bienestar colectivo que el país reclama como objetivo primordial que debe ser abordado entre todos sin dilaciones ni demoras”, señalaba la iniciativa en la exposición de motivos.

Faltaba una semana para la Navidad, pero el ánimo festivo de fin de año había quedado de lado; el país entero seguía con atención lo que ocurría en el Parlamento. En una época sin Internet ni YouTube, las discusiones legislativas se seguían pegadas a las radios que transmitían toda la noche.

La sesión comenzó con dilaciones y cuartos intermedios para abordar el tema e incluso pasadas de factura sobre el accionar de los partidos en el pasado. El senador blanco Guillermo García Costa, por ejemplo, aludió al Pacto del Club Naval, del que no participaron los nacionalistas, y a la salida acordada en aquella oportunidad entre los demás partidos y los militares.

El vicepresidente Enrique Tarigo pidió la palabra. Recordó que unos días antes, el presidente Sanguinetti había convocado a los líderes partidarios y que en esa ocasión el líder blanco Wilson Ferreira le preguntó al general Medina si en el Pacto del Club Naval “estaba implícito que los militares no serían juzgados”. “Si, señor”, le respondió Medina, según Tarigo.

García Costa también pidió que concurriesen al Parlamento distintos ministros para explicar la propuesta presentada del Partido Colorado, que no convencía a los blancos, pero no logró su objetivo. También advirtió sobre las citaciones militares guardadas bajo llave.

El senador frenteamplista Germán Araújo se incorporó al debate. Citó declaraciones de Tarigo y del senador colorado Eduardo Paz Aguirre, que sostuvieron que el Pacto del Club Naval no incluía ninguna amnistía para tupamaros, policías o militares.

Mientras tanto, el Frente Amplio presentó otro proyecto de ley. Esa iniciativa establecía que, ante la negativa de policías o militares de concurrir ante la Justicia, se incurriría en desacato, con las correspondientes responsabilidades políticas o penales.

Ni el proyecto colorado ni el frenteamplista se consideraron, porque sobre la medianoche la sesión ingresó en cuarto intermedio a pedido del Partido Nacional.

Las votaciones divididas

Pasado el mediodía del sábado 20 de diciembre, la Cámara de Senadores se reunió para volver al tema que desvelaba a la sociedad en su conjunto.

Fue una sesión durísima, con fuertes críticas cruzadas, menciones a los crímenes de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, citas a entrevistas de los principales protagonistas de la época, y referencias al dantesco accionar de José Gavazzo y otros militares señalados en causas de derechos humanos.

Uno de los primeros senadores en hablar fue el colorado Manuel Flores Silva, que sin mencionarlo de forma directa aludió a Araújo. El legislador frenteamplista era la principal figura de CX30, una radio con enorme alcance, en la que Araújo, dueño de un poder de comunicación envidiable, se había convertido en una referencia ineludible para la izquierda uruguaya.

Desde el principio, Araújo había estado en contra de cualquier posición favorable a la ley de caducidad y la visión de blancos y colorados sobre el tema. Muchas de sus intervenciones radiales eran reproducidas a diario en medios de izquierda, que amplificaban el alcance de sus dichos.

En su intervención en el Senado, Flores Silva citó algunas de las publicaciones realizadas en base a los testimonios de Araújo y mencionó convocatorias que se habían realizado al entorno del Palacio Legislativo, para que el público pudiera manifestarse en las barras en contra de la posición de blancos y colorados.

“Cuando se hace soportar a los señores senadores la mecánica institucionalizada de la falta de respeto y del sistema coactivo de una barra que insulta, cuando se lanza a una prensa en el agravio permanente y no se asume luego responsabilidad, no se está actuando justa ni correctamente”, dijo Flores Silva.

En determinado momento de la sesión, el senador frenteamplista Reinaldo Gargano manifestó: “Aunque esta ley se apruebe, vamos a continuar en eso. Vamos a conseguir, dentro de la ley, los recursos para cambiarla. Vamos a seguir combatiendo la impunidad, aunque la ley se apruebe, y vamos a recurrir a la ciudadanía para que sea derogada”.

Más adelante, el senador Pereyra retomó la palabra y se refirió al proyecto de ley de caducidad en cuya redacción tuvo un papel definitorio el Partido Nacional —y que terminó aprobándose— y destacó la libertad de acción de su partido. “De los tres proyectos que tenemos a consideración, consideramos que ninguno resuelve satisfactoriamente el problema”, se lamentó el legislador, que fue uno de los blancos que votó en contra de la norma.

El proyecto fue aprobado por 22 votos en 31. Se expresaron a favor los colorados y la mayoría de los blancos, con la excepción de Pereyra, Tourné y Juan Martín Posadas. El Frente Amplio se pronunció en contra.

El 22 de diciembre la ley de caducidad se sancionó en Diputados por 60 votos en 97. A la negativa de los legisladores frenteamplistas, se sumaron el colorado Víctor Vaillant y los representantes del Movimiento Nacional de Rocha, liderado por Carlos Julio Pereyra.

"La lucha continúa"

La aprobación de la ley de caducidad provocó desazón en familiares de detenidos y desaparecidos y generó diferencias en las internas que luego terminaron en rupturas dentro de los partidos.

Con la votación se ponía fin a una polémica, pero se iniciaba otra: la campaña por la derogación que tendría lugar en 1989, con las recordadas papeletas verdes y amarillas.

Pero todavía faltarían meses para que eso ocurriese, porque había que juntar firmas, iniciar una campaña y movilizarse pidiendo el voto. Además, con la votación de la ley de caducidad, diciembre de 1986 todavía tenía lugar para otra polémica relacionada con el tema, que pasó a formar parte de la historia parlamentaria: la expulsión del senador Araújo.

Si la votación de la ley de caducidad generó tensiones políticas y sociales a todo nivel, su aprobación en la Cámara de Representantes alcanzó el punto más alto a nivel de enfrentamientos fuera del recinto, con manifestantes que se congregaron para expresar su rechazo a la iniciativa y presiones frente a los domicilios de algunos legisladores.

Distintos relatos de aquellos años hablan de las agresiones físicas a legisladores, que en algunos casos terminaron en enfrentamientos a golpes de puño y autos vandalizados.

Años después de su expulsión, el senador Germán Araújo concedió una extensa entrevista en la que dio su punto de vista sobre lo ocurrido en diciembre de 1986. Foto tomada de Sitios de la memoria.

En el centro de esa situación estuvo el accionar del senador Araújo. Si bien en reiteradas ocasiones él insistió en que su accionar se había centrado en llamar a cacerolear contra la norma, en la radio realizó encendidos discursos muy críticos con respecto a parlamentarios que apoyaron la ley.

El 22 de diciembre 1986, con la ley de caducidad recién votada, Diputados aprobó una moción que expresaba preocupación ante los “ante los hechos acaecidos” en “las adyacencias del Palacio Legislativo”, y expresaba “su más enérgico rechazo” a lo ocurrido en la madrugada.

Apenas se leyó el texto, el diputado colorado Roberto Asiaín relató parte de los sucesos ocurridos en la madrugada en los alrededores de la Cámara de Representantes.

“Fuera del recinto vimos al señor senador Araújo quien, aparentemente, estaba dirigiendo la palabra a la gente que allí se había congregado entonando una serie de consignas que todos conocemos: ‘Germán amigo, el pueblo está contigo’”, dijo Asiaín.

Agregó que mientras se abría paso entre la multitud, escuchó a Araújo decir: “¡Compañeros: firmes en la militancia combativa! ¡La lucha continúa! ¡Resistir la imposición de aquellos que pretenden instaurar la impunidad!”.

Añadió que él y otros legisladores fueron agredidos con palos y “cortes”, que se habían retirado y fueron llevados a una selección policial. “Me pregunto si se utilizaron para cacerolear”, ironizó, haciendo referencia a que Araújo había sostenido qué él había convocado a cacerolear. El legislador colorado dijo que su par frenteamplista incurrió en “una inconducta rayana en la indignidad”.

Luego tomó la palabra Sturla, que se refirió de forma directa a Araújo. “Lo que me preocupa o, mejor dicho me consta, es la existencia de una persona que recurre a los más bajos medios de propaganda, utilizando un micrófono aquí y otro en la radio, para dedicarse sistemáticamente al agravio y al estímulo de las pasiones de la multitud. Este es un hecho de una gravedad inusitada, ya sea que se trate de una agresión a nosotros, parlamentarios integrantes del Cuerpo, como a una familia o cuando lo hacen de cualquier otra manera”, afirmó.

Ambiente antinatural

Luego de un áspero debate en Diputados, la situación vinculada al papel de Araújo en los incidentes pasó a consideración del Senado. El nacionalista Alberto Zumarán fue directo al punto y planteó “una cuestión de fueros”.

“Vi con mis propios ojos cómo el Palacio comenzó a ser rodeado de manifestantes y en una primera instancia me pareció un hecho normal, propio de la democracia y naturalmente no me despertó ninguna inquietud. Pero a medida que seguían fluyendo más personas empecé a percibir con mis propios ojos un ambiente absolutamente antinatural. La multitud acudía al Palacio Legislativo con instrumentos, con fierros y comenzaron a usar esos instrumentos, esos fierros, primero, para hacer ruido, pero luego, para golpear cosas, bienes y finalmente golpear y con intensidad a personas”, añadió.

Agregó que mientras eso ocurría, recibió un llamado de su casa, que estaba siendo sitiada por personas armadas con palos, mientras adentro se encontraba su familia. Algo similar, relató, ocurrió en el domicilio de Wilson Ferreira.

Zumarán añadió que horas después de lo ocurrido, le llegó la versión de que “un señor senador” a quien no quiso nombrar “habría sido quien incitó a la turba a dirigirse al Palacio Legislativo con el fin de hacer retroceder al Parlamento y hacia los hogares de los legisladores para incomodar a sus familias”.

Dijo que solicitó la grabación de lo que había dicho en esa oportunidad el legislador —Araújo— y que fue “una verdadera incitación a delinquir”.

El senador Eduardo Paz Aguirre leyó parte de la transcripción de lo expresado por Araújo, donde hablaba de “defenderse” de los dirigentes blancos y colorados, señalaba que tanto Gavazzo como otros militares acusados de violar derechos humanos estaban brindando con champagne y mencionaba a los “enemigos políticos” que habían votado la ley.

Luego de varias intervenciones de senadores colorados, habló Araújo, que mencionó el mal momento que también estaba pasando con su familia, en particular sus hijos, que esperaban fuera de sala.

Dijo que, como integrante del Frente Amplio, a la que definió como una fuerza pacífica, repudiaba los hechos de violencia ocurridos en la noche anterior. Expresó su solidaridad con los parlamentarios agredidos, defendió el derecho de la gente de manifestarse, pero negó haber promovido acciones como las ocurridas.

Finalmente, colorados y blancos presentaron una moción para promover la expulsión de Araújo del Senado por ser “indigno” del cargo, en función de lo previsto en la Constitución.

Araújo expuso su punto de vista y anunció que fuera del Parlamento continuaría detrás de los mismos ideales. “¡Levanten la mano! ¡Retírenme del Senado, pero no me van a retirar de la lucha por la democracia, por la verdad y por la justicia! ¡Viva mi país y esta democracia que vamos a preservar y a profundizar!”, exclamó Araújo.

Varios legisladores frenteamplistas, con Hugo Batalla, con su vasta trayectoria como abogado defensor a la cabeza, intentaron sin éxito cambiar la suerte que correría el futuro político de Araújo. La mayoría del Senado lo expulsó de su banca.

Al fundamentar el voto, el frenteamplista Francisco Rodríguez Camusso reflexionó sobre lo que había ocurrido en los últimos días en el Poder Legislativo.

“En pocas horas, el Parlamento ha resuelto absolver de toda culpa y responsabilidad a los responsables de los atroces desmanes cometidos durante la dictadura. Ellos estarán en sus cargos, continuarán su carrera, respirarán nuestro aire con la misma libertad con que lo hacemos nosotros: el que violó, el que asesinó, el que mutiló, el que torturó, gozosos en sus cuarteles, en sus domicilios, disfrutando todos los bienes que la carrera que eligieron les otorga”, dijo el legislador frenteamplista.

“Al mismo tiempo, y en nombre de las instituciones, un ciudadano que con aciertos y con errores, como todos, defendió durante la dictadura el restablecimiento de la democracia y dentro de ella la plena vigencia de las instituciones, queda privado, al menos por los próximos tres años (…) de lo que 60 mil (votantes) le dieron, y 25 le sacan y más de 60 mil le volverán a dar. Aquellos, los de los desmanes, están armados; éste, el de la lucha apasionada, dura, fervorosa, con errores y con aciertos, no lo está”, concluyó.

Araújo retornó al Senado en febrero de 1990, después de conquistar una banca en las elecciones del año anterior con la lista 1001. Murió en 1993 como consecuencia de un tumor cerebral.