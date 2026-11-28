En el acumulado de enero a octubre de 2026, el consumo en volumen en supermercados creció 0,8% frente al mismo período de 2025, mientras que la facturación aumentó 3,0%, de acuerdo con el informe Radar de Scanntech de octubre. El avance de la facturación por encima del volumen respondió a un alza de 2,2% en el precio promedio y de 1,3% en las unidades vendidas, dentro de un relevamiento de más de 250 categorías y más de 7.000 puntos de venta en todo el país.
En octubre, el consumo en volumen registró una caída interanual de 0,4%, explicada principalmente por el descenso de 7,2% en Bebidas, en tanto la facturación mensual subió 2,6% y el precio promedio creció 2,9%.
Por familias, en el acumulado enero-octubre, Alimentos creció 1,4% (con 58,3% de peso en la facturación) y Limpieza 0,9% (5,5%), mientras Bebidas (-0,1%, 20,7%) y Cuidado Personal (+0,1%, 15,5%) se mantuvieron estables. Entre las categorías con mayor crecimiento en volumen acumulado destacaron Fruta Congelada (+47%), Barras de Cereales (+47%), Cepillos Dentales (+26%) y Bolsas para Residuos (+6%).
A nivel geográfico, en el acumulado anual el mayor crecimiento en volumen se registró en Salto-Paysandú (+4%) y Maldonado (+4%), seguidos por Artigas-Rivera (+3%) y Litoral sur (+2%). Montevideo (+1%) y Canelones (+1%) mostraron variaciones moderadas —con avances municipales de entre +0,5% y +1,0% en Montevideo—, mientras que Centro cayó -1%.
En el análisis sobre Halloween en octubre, las ventas de golosinas fueron 30% superiores al promedio mensual del resto del año, y el sábado 31 se vendieron 3,2 veces más que en un sábado promedio del mes. Los chupetines registraron un aumento de 846% y ganaron seis puntos porcentuales de participación entre el 30 y el 31 de octubre frente al resto del mes, en una fecha que tuvo una caída nacional frente al año anterior, pero que se vio favorecida por el fin de semana largo en la zona costera.