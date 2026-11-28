En el acumulado de enero a octubre de 2026, el consumo en volumen en supermercados creció 0,8% frente al mismo período de 2025, mientras que la facturación aumentó 3,0%, de acuerdo con el informe Radar de Scanntech de octubre. El avance de la facturación por encima del volumen respondió a un alza de 2,2% en el precio promedio y de 1,3% en las unidades vendidas, dentro de un relevamiento de más de 250 categorías y más de 7.000 puntos de venta en todo el país.

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En octubre, el consumo en volumen registró una caída interanual de 0,4%, explicada principalmente por el descenso de 7,2% en Bebidas, en tanto la facturación mensual subió 2,6% y el precio promedio creció 2,9%.

Por familias, en el acumulado enero-octubre, Alimentos creció 1,4% (con 58,3% de peso en la facturación) y Limpieza 0,9% (5,5%), mientras Bebidas (-0,1%, 20,7%) y Cuidado Personal (+0,1%, 15,5%) se mantuvieron estables. Entre las categorías con mayor crecimiento en volumen acumulado destacaron Fruta Congelada (+47%), Barras de Cereales (+47%), Cepillos Dentales (+26%) y Bolsas para Residuos (+6%).

A nivel geográfico, en el acumulado anual el mayor crecimiento en volumen se registró en Salto-Paysandú (+4%) y Maldonado (+4%), seguidos por Artigas-Rivera (+3%) y Litoral sur (+2%). Montevideo (+1%) y Canelones (+1%) mostraron variaciones moderadas —con avances municipales de entre +0,5% y +1,0% en Montevideo—, mientras que Centro cayó -1%.