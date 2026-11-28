Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan cara a cara hoy sábado desde la hora 17, en el estadio Centenario de Montevideo , en la final de la Copa Libertadores , en un duelo que promete muchas emociones y en el que habrá futbolistas uruguayos implicados con la titularidad de algunos.

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Seis en Estudiantes y dos en Palmeiras conforman la nómina de uruguayos que retornarán a Montevideo para la gran final de Conmebol.

El entrenador Alexander Medina , los asistentes Fernando Machado y Maximiliano Dornell y los futbolistas Fernando Muslera , Thiago Palacios y Gabriel Neves son los uruguayos del equipo argentino.

Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez la dupla de celestes en el club brasileño.

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Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores de América: a qué hora juegan hoy y por dónde ver la decisión del torneo más importante de clubes de Sudamérica

La posible formación de Palmeiras

Abel Ferreira, entrenador portugués del Verdao, va en busca de su tercera Copa Libertadores al frente del cuadro brasileño y lo hará con este posible 11: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Maron Freitas y Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Andreas Pereira y José Manuel López.

Joaquín Piquerez y Agustín Canobbio en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

La posible formación de Estudiantes de La Plata

Alexander Cacique Medina piensa en el siguiente equipo para ir en busca de la quinta Copa Libertadores: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gastón Benedetti; Thiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Muslera y De Arrascaeta en la definición por penales Foto: AFP

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?

El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:

Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17 horas.

17 horas. Bolivia y Venezuela: 16 horas.

16 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 15 horas.

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?

Los derechos de transmisión televisiva de la Copa Libertadores para el territorio sudamericano pertenecen a ESPN. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo a través de los canales de ESPN . Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+, la cual requiere suscripción previa.