El entrenador de Liverpool , Jorge Fossati , aseguró que la semifinal que vivió este viernes entre su equipo y Racing , en la que el negriazul clasificó por penales tras empatar 2-2 en 120 minutos, fue "un partido para el infarto" , y conversó sobre la dificultad que tendrá la final de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol .

En una entrevista con AUF TV tras el final del encuentro, Fossati reconoció que su equipo tuvo un primer tiempo "irregular" , en el que les ganó "la tensión, ansiedad" , sumado a que "el rival hizo un muy buen partido y se fue ganando por mérito propio".

"En el segundo tiempo volvimos a ser nosotros y ahí el control pasó a nuestro lado, con llegadas, situaciones, pero parecía que no querían entrar . Después , inesperadamente, me parece a mí, ellos convierten el gol y transforman esto en un partido de infarto , porque recién en el último segundo pudimos empatar", continuó el DT negriazul.

Tras ello, analizó que Liverpool llevó "mejor" el tiempo extra, pero marcó: "Este viejito ya anticipó que los alargues van a desaparecer. Y mucho más cuando se trata en finales de año". "Ellos no pudieron ser ellos, a nosotros nos costó un montón", agregó.

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Por otra parte, Fossati contó que habló con el DT de Racing, Cristian Chambián, y le expresó que llegaron a la semifinal "los dos por merecimientos" y "no desmerece, al que le tocara quedar fuera, todo lo que hizo en el año".

El DT también fue consultado por los ingresos de Federico Martínez y Diego Romero en el segundo tiempo. En primer lugar, marcó que Martínez no fue titular "por una buena noticia": "Fue papá. Estuvo todo el miércoles para jueves sin descansar". Con Romero, en tanto, buscó "darle más llegada" al equipo por izquierda.

Sobre la final contra Peñarol, Fossati aseguró que "es un buen rival" para Liverpool. "Nos esperan dos partidos muy difíciles, pero de nuevo, nosotros estamos muy fuertes. Esperemos podernos recuperar con este corto tiempo que tenemos hasta la primera final", sentenció.