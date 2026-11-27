Luego de disfrutar de una jornada libre este viernes, el plantel principal de Peñarol retomará los entrenamientos este sábado en Los Aromos con el foco puesto exclusivamente en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026. Como ganador de la Tabla Anual, el conjunto aurinegro aguarda con tranquilidad pero sin perder ritmo de competencia por la definición del certamen, que tendrá lugar la próxima semana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La principal novedad para el entrenador Diego Aguirre será el regreso a la concentración de Lucas Ferreira.

Lucas Ferreira estuvo ausente de los trabajos grupales durante los últimos días a raíz de un cuadro viral.

Por precaución y para evitar cualquier riesgo de contagio dentro del plantel en una instancia tan decisiva, el cuerpo médico de la institución le había indicado permanecer aislado en su domicilio hasta superar por completo los síntomas.

Los hinchas de Estudiantes de La Plata parten rumbo a Montevideo: más de 121 micros y el Buquebus repleto

Croacia será el próximo rival de la selección uruguaya sub 17 de Nacho González en dieciseisavos del Mundial de Catar

Ya recuperado, el defensor volverá a quedar a la orden del cuerpo técnico.

Mientras tanto, en el mundo carbonero estarán atentos a lo que ocurra en la noche de este viernes en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Allí se medirán Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, vencedor del Clausura, en la semifinal que determinará quién será el rival de Peñarol en la serie definitiva.

Las finales por el título de la temporada 2026 se disputarán el próximo jueves 3 y domingo 6 de diciembre -este partido en el Estadio Campeón del Siglo-, donde el equipo de Aguirre buscará coronar el año levantando el trofeo.