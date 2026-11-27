El precio del boleto de los ómnibus suburbanos aumentará a partir de las 00:00 horas del próximo martes 1° de diciembre , según una resolución de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) .

El ajuste será del 3,09% respecto al precio operativo con adicionales actualmente vigente y alcanzará a los servicios regulares de transporte colectivo de pasajeros que operan en líneas nacionales suburbanas.

Además de establecer los nuevos valores de los boletos, la resolución firmada por el director nacional de Transporte, Felipe Martín, incorpora una novedad que comenzará a regir en marzo de 2027: los pasajeros que paguen en efectivo tendrán un recargo del 5% sobre la tarifa base .

Uber anunció que reevaluará su operación en Uruguay tras la prohibición de los taxis en las aplicaciones y pidió reunirse con Orsi y Bergara

Aumenta el boleto suburbano a partir del 1° de diciembre: de cuánto será el ajuste de las tarifas, según MTOP

Para los recorridos en carretera fuera del departamento de Montevideo, los nuevos valores de los boletos suburbanos serán los siguientes:

Cuánto costará el boleto suburbano para viajar desde y hacia Montevideo

En el caso de los pasajeros que asciendan o desciendan dentro del departamento de Montevideo y atraviesen los límites departamentales, las tarifas se determinarán según el sistema de anillos.

En tanto, el denominado Viaje Protección Montevideo, que comprende determinados recorridos dentro del área metropolitana, pasará a costar $ 89, mientras que el boleto periférico tendrá un valor de $ 61.

Boleto suburbano: los nuevos precios para jubilados, pensionistas y usuarios de abonos

La resolución también establece los nuevos valores de los boletos con tarifas bonificadas para determinados usuarios del transporte suburbano.

El precio mínimo del boleto para jubilados y pensionistas comprendidos en el Decreto N° 371/018 será de $ 47, equivalente al 77% del valor del viaje carretero de hasta ocho kilómetros.

Por su parte, el valor mínimo de los boletos abonos será de $ 51 para los viajes cuyo origen y destino sean fuera de Montevideo y de $ 52 para aquellos que tengan como origen o destino la capital.

Los nuevos precios de los boletos zonales en Canelones y San José

El ajuste también alcanzará a los viajes zonales de las líneas metropolitanas e interurbanas, cuyos precios varían según el recorrido.

Boleto suburbano: desde cuándo será más caro pagar en efectivo que con la tarjeta STM

Una de las principales novedades de la resolución es que, a partir del 1° de marzo de 2027, habrá una diferenciación en el precio del boleto suburbano según el medio de pago utilizado.

Desde esa fecha, los pasajeros que abonen sus viajes en efectivo deberán pagar un recargo del 5% sobre los valores base establecidos en la resolución, mientras que quienes utilicen medios de pago electrónicos mantendrán la tarifa ordinaria.

La medida tiene como objetivo incentivar el uso de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y eliminar progresivamente el manejo de dinero en efectivo a bordo de los ómnibus. Hasta entonces, los nuevos valores que comenzarán a regir el 1° de diciembre no tendrán ese recargo.