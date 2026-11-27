El hermano de Graciela Mayer , la mujer argentina que murió ahogada el pasado miércoles en la playa Chihuahua , en Maldonado, relató cómo ocurrió el accidente y aseguró que en ese momento " no había servicio de guardavidas " en el lugar.

La playa cuenta con servicio de guardavida, sin embargo, en noviembre solo funciona los viernes, sábados y domingos. A partir del 1° de diciembre el servicio se vuelve diario.

“ Graciela, junto a su pareja, ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir ”, contó Fabián Mayer en una entrevista con el medio argentino Elonce. Según relató, la mujer fue rescatada, pero los intentos por reanimarla no tuvieron resultado: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”.

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El ahogamiento ocurrió este miércoles, cerca del mediodía, en la playa nudista Chihuahua. Según había informado la Armada Nacional, Prefectura recibió una alerta por un hombre y una mujer que habían sido retirados del agua por otras personas que estaban en la playa. Ambos eran de nacionalidad argentina y tenían "entre 30 y 40 años".

Cuando llegaron los efectivos, el hombre se encontraba en "buenas condiciones" de salud, mientras que la mujer estaba "inconsciente". El personal realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una emergencia médica. A las 14:35, un médico constató su fallecimiento.

La muerte de Mayer generó conmoción en Viale, la ciudad de Entre Ríos de la que era oriunda. Ahí administraba tres locales gastronómicos junto a su hermano Fabián, según informó Elonce.

Uno de los negocios que compartían, Victorino Bar & Lounge, publicó un mensaje en sus redes sociales para comunicar que sus locales permanecerían cerrados el pasado jueves por duelo. “En este momento tan doloroso, queremos acompañar y respetar el fallecimiento de nuestra querida Graciela Mayer”, expresaron vía Instagram y Facebook.

Ante las numerosas consultas recibidas, la familia de Graciela difundió otro comunicado para informar sobre las circunstancias de su fallecimiento y explicar por qué todavía no se concretó el traslado de sus restos a Argentina; en ese sentido, expresaron que debido a que el hecho ocurrió en Uruguay, deben realizar “una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”.

Por ese motivo, todavía no pueden confirmar la fecha ni el horario del velatorio, que se realizará en la ciudad de Viale una vez que se concrete el traslado.