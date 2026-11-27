El dólar abrió este viernes 27 de noviembre en Uruguay con un valor de $ 39,50 la compra y $ 41,90 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra y venta cayeron $ 0,10 con respecto al jueves 26 de noviembre.
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.575 la compra y A$ $ 1.625 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo variación de -0,31% con respecto al jueves.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 25,42 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,62, de acuerdo a la herramienta Cuex.