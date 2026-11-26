El presidente de la República, Yamandú Orsi , anunció este miércoles que firmó el decreto que habilita el pago de una partida especial de fin de año destinada a jubilados y pensionistas de menores recursos.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el mandatario informó que firmó el decreto que establece el beneficio económico “ para acompañarlos en estas fiestas ”.

Según informó el Banco de Previsión Social (BPS) , la partida especial será de $ 3.293 por concepto de canasta de fin de año y estará destinada a aquellos jubilados y pensionistas cuyos ingresos no superen los $ 21.888 nominales .

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En la misma publicación, el presidente informó que también se avanzó en el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Créditos Laborales , una herramienta destinada a fortalecer la protección de los trabajadores y sus derechos.

“Estar cerca es también construir herramientas concretas para que nadie quede desprotegido. Primero la gente”, escribió el mandatario.

Canasta de fin de año del BPS: quiénes la cobran y cuándo se paga

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, confirmó el pasado 18 de noviembre que la partida especial de fin de año alcanzará a casi 166.000 jubilados y pensionistas y se abonará junto con las pasividades, cuyo calendario de pagos comenzará el miércoles 2 de diciembre.

El beneficio de $ 3.293 está dirigido a jubilados que perciben pasividades de hasta $ 21.888, pensionistas por supervivencia, vejez e invalidez y personas que cobran el subsidio a la vejez, siempre que cumplan con los requisitos de edad e ingresos establecidos por el organismo.

Además de los casi 166.000 beneficiarios previstos, otras 9.000 personas que cobran pensiones por sobrevivencia podrían acceder a la partida.

Para ello, deberán presentar una declaración jurada que acredite que el promedio de ingresos de su núcleo familiar no supera los $ 21.888.

El trámite podrá realizarse a través de los servicios en línea del BPS o de manera presencial en las oficinas del organismo.