La compañía de belleza L´Oreal Groupe reducirá drásticamente el tamaño de su operación en Uruguay, según confirmaron a Café y Negocios fuentes cercanas a la compañía que emplea directamente a 150 personas y tiene más de 20 marcas activas en el país.

Por medio de una videollamada general, la firma notificó a sus empleados este martes que comienza una etapa de fusión entre la filial uruguaya y la argentina .

En díalogo con Café y Negocios fuentes de la empresa confirmaron esta versión. "Lo que se anunció ayer es que inicia un proceso de regionalización entre Argentina y Uruguay porque vamos a estar uniendo operaciones. Pero ambas filiales, tanto Argentina como Uruguay, mantienen su identidad, se mantienen los productos, las marcas y la operativa en el mercado", señalaron las fuentes y confirmaron: "sí va a haber funciones corporativas que se centralizan, porque esta región que se va a llamar Al Sur va a operar en Buenos Aires".

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"L´Oreal no se va, no es que vamos a desaparecer", reafirmaron desde la compañía e hicieron hincapié en que todas sus marcas mantendrán su presencia. "Uno de los objetivos de la fusión es poder fortalecer a ambos países y, por ejemplo, poder crear nuevas marcas", resaltaron.

La operativa en Uruguay continuará funcionando con normalidad hasta mayo del año que viene. Luego de ese mes, la fusión con Argentina hará que la gran mayoría de las áreas de la empresa pasen a ser operadas desde el vecino país y solo quedará en Uruguay la fuerza de venta o el "go to market" que incluye los equipos comerciales, de visita médica, educación a los peluqueros, todos los equipos "de terreno" de la marca.

En medio del proceso de transición, desde la empresa no confirmaron cuántos de los 150 empleados que hoy trabajan en la compañía continuarán con sus funciones en 2027, pero sí precisaron que "se está evaluando si el puesto de esa persona pasa a operar desde la central del hub, que pueda radicarse en Argentina". En este sentido, por el momento no pudieron determinar qué porcentaje de la fuerza laboral actual podrá formar parte de ese proceso de relocalización.

El centro de distribución de la compañía en Uruguay, ubicado en el Parque Industrial Este, seguirá funcionando con normalidad, mientras que la compañía está evaluando qué sucederá con la sede de la firma ubicada sobre Avenida Italia.

Esta decisión parte de una estrategia de la multinacional por crear regiones entre mercados, lo que se evidencia en distintos continentes como Europa, Asia e incluso Latinoamérica donde una misma región abarca los mercados de Perú, Colombia y la región andina.

En este sentido, desde la empresa de belleza aseguraron que la coyuntura de Uruguay "en absoluto" tiene que ver con la realidad local, sino que se trata de una definicion global, "Esto es una decisión global,de estrategia de la compañía a nivel mundial y no tiene nada que ver con las realidades locales", afirmaron.

L´Oreal Groupe tiene 116 años de historia en el mundo de la belleza y la de Uruguay es la filial más antigua de la firma Latinoamérica.

La historia de L´Oreal en Uruguay

El grupo francés desembarcó en Uruguay en 1959, cuando eligió al país para constituir su primera filial en América Latina. Desde entonces, la compañía amplió progresivamente su presencia en el mercado local, incorporando nuevas marcas y categorías que abarcan productos de peluquería profesional, cosmética de consumo masivo, belleza dermatológica y perfumería de lujo.

Uno de los principales hitos de su operación fue la inversión en una nueva central de distribución en el Parque Industrial y Logístico Zona Este, sobre la Ruta 101, en Canelones, cuya inauguración se realizó en abril de 2019. El proyecto implicó una inversión conjunta de aproximadamente US$ 8 millones entre L'Oréal Groupe y el desarrollador del parque industrial y cuenta con una superficie de 2.500 metros cuadrados. La instalación incorporó equipamiento y tecnología para optimizar los procesos de almacenamiento y distribución, así como para responder al crecimiento del comercio electrónico.

En 2024, la marca celebró sus 65 años con artistas uruguayos y más de 850 invitados en el Teatro Solís.

"La filial uruguaya fue la primera que L’Oréal Groupe abrió en América Latina, lo que demuestra la confianza que tuvo la compañía en el país y que sigue demostrando al impulsar la llegada de nuevas marcas, productos e iniciativas, que refuerzan ese compromiso duradero con el desarrollo económico y social de Uruguay", había destacado en aquel evento Nicolás Oberti, director general de L’Oréal Groupe en Uruguay.

Dentro de las últimas incorporaciones se encuentra CeraVe, marca de cuidado dermatológico que llegó a Uruguay en 2018; Kiehl's, que desembarcó en octubre de 2022 con su propuesta de cuidado de la piel y Valentino, dentro del segmento de lujo. Más recientemente, en junio de 2025, L'Oréal introdujo en el mercado uruguayo Prada, con su línea de fragancias masculinas y femeninas.