En vísperas de un nuevo Día Mundial de la Infancia, UNICEF celebró sus 80 años de trabajo a nivel global y 35 años de presencia sostenida en Uruguay . El encuentro se realizó en el Museo Nacional de Artes Visuales y convocó a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, empresas, académicos y medios de comunicación, además de socios y aliados de la organización. La jornada también contó con la participación especial de niños, niñas y adolescentes.

Durante el encuentro también se presentó una nueva campaña y se inauguró una muestra bajo el lema “UNICEF con U de Uruguay, 35 años junto a la infancia del país” . Ambas iniciativas buscan destacar el trabajo conjunto que UNICEF y Uruguay desarrollan desde hace más de tres décadas para garantizar que niños, niñas y adolescentes crezcan protegidos, cuidados y con igualdad de oportunidades. La letra “U” simboliza, además, la forma de trabajo de la organización, que articula conocimientos, instituciones y personas para impulsar cambios duraderos en favor de la infancia.

“Nuestra historia aquí se escribió siendo uno más en la mesa, junto a todos en Uruguay, acompañando los pasos que el país fue dando. Por este camino que hemos recorrido juntos, decimos que UNICEF se escribe con U de Uruguay”, señaló Francisco Benavides, representante de UNICEF en nuestro país .

En el marco de la celebración también se inauguró una muestra que recorre más de tres décadas de trabajo conjunto entre UNICEF y Uruguay a través de publicaciones, afiches, fotografías, objetos, testimonios y cartas de niños, niñas y adolescentes. La exposición reúne algunos de los principales hitos de ese camino compartido y pone en perspectiva las decisiones, políticas y acuerdos que contribuyeron a transformar la realidad de la infancia en el país. El recorrido abarca avances en la atención a la primera infancia, la ampliación de las oportunidades educativas, la prevención de la violencia, la inclusión digital y la salud mental, y destaca el aporte sostenido de gobiernos, instituciones, organizaciones y personas al bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La exposición también pone en valor el trabajo de UNICEF en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Para ello, reúne más de tres décadas de investigaciones y publicaciones sobre la situación de la infancia en el país, repasa las campañas que contribuyeron a posicionar sus derechos en la agenda pública y recupera 25 años de programas de televisión que llevaron a los hogares de todo el país las historias y los desafíos que atraviesan niños, niñas y adolescentes.

Con la mirada puesta en el futuro, UNICEF busca que la muestra no sea únicamente una instancia para repasar los avances alcanzados, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta la infancia en Uruguay. Entre ellos, se destacan la pobreza infantil y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, dos temas que orientarán el próximo programa de cooperación de la organización con el país. La exposición también incluye una selección de las 1.300 cartas que niños de todo Uruguay enviaron para compartir con los adultos cómo imaginan el futuro de la infancia. El recorrido culmina con una pregunta que invita a la reflexión sobre el presente y el porvenir, y plantea qué futuro queremos para las nuevas generaciones y qué decisiones es necesario tomar hoy para hacerlo posible.

Diego Forlán y Francisco Benavides

Durante el encuentro, un grupo de niños, niñas y adolescentes leyó una carta elaborada a partir de fragmentos de las 1.300 cartas recibidas por UNICEF. La intervención puso en primer plano la importancia de escuchar sus voces e incorporar sus perspectivas en las decisiones que definirán el futuro de la infancia. Los textos fueron reunidos en un libro que se entregó a las autoridades presentes como símbolo de que sus inquietudes y propuestas llegan a quienes tienen la responsabilidad de actuar. El cierre de la jornada estuvo a cargo del Coro Nacional Juvenil del Sodre, que interpretó “El País de las Maravillas”, de Canciones para no dormir la siesta, junto a otros clásicos del repertorio infantil uruguayo.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 13 de diciembre y propone un recorrido por los avances alcanzados en materia de derechos de la infancia, al tiempo que invita a reflexionar sobre los compromisos pendientes para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.