La definición de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que se disputará en el Estadio Centenario, movilizará a entre 40.000 y 50.000 visitantes hacia Uruguay, con proyecciones de impacto económico muy variables que van desde US$ 26 millones, para Vixion Consultores hasta US$ 70 millones según estimaciones de Conmebol. Con la capacidad hotelera de Montevideo colmada al 100%, el evento activó un mercado paralelo de alquileres particulares y desplegó operativos especiales de turismo, movilidad y seguridad en la capital.

Los alcances económicos, inmobiliarios y logísticos del certamen fueron analizados por la directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete, y el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), Matías Medina, durante su participación en el programa Café y Negocios del canal de streaming de El Observador.

El cálculo sobre el dinero que dejará la final en el país presenta diferencias relevantes según los rubros que se incluyan en la medición. Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo, Nery Pumpido, estimó un impacto económico cercano a los US$ 70 millones para Uruguay.

Los miles de hinchas y decenas de vuelos que recibirá el Aeropuerto de Carrasco por la final de la Copa Libertadores en Montevideo

Historias de Estudiantes y Palmeiras de la final de 1968: el niño Paco Casal le ganó un reloj a Bilardo, los regalos en el Pereira Rossell y las flores a Artigas

Por su parte, un informe de Vixion Consultores —la firma dirigida por el economista Aldo Lema— ubicó el derrame en torno a los US$ 26 millones. Ese estudio comparó el peso de la final continental con el de los recitales de artistas internacionales en Montevideo, que generan un movimiento aproximado de US$ 10 millones, situando al evento deportivo en más del doble de esa cifra.

Desde la Intendencia de Montevideo, en tanto, manejan una previsión más conservadora enfocada exclusivamente en el gasto directo dentro de la ciudad. Fortete tomó como referencia el antecedente de Lima, última sede de la final, donde se reportaron US$ 20 millones, y señaló que la comuna aguarda resultados concretos antes de fijar un número definitivo.

"Tenemos que manejar un escenario un poco más cauteloso. Podría ser de entre US$ 12 millones y US$ 15 millones de derrame turístico, sin contar los pasajes y demás, refiriéndome a lo que queda en la ciudad", explicó la jerarca.

Para pasar de las proyecciones a datos verificables, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo contrataron un estudio específico que medirá el gasto real, los desplazamientos de los visitantes y la percepción de la ciudadanía una vez finalizado el encuentro.

Ocupación al límite y corrección de precios en el mercado inmobiliario

Montevideo cuenta con alrededor de 8.000 plazas hoteleras, un volumen que alcanzó el 100% de ocupación para el fin de semana del partido. El excedente de demanda se trasladó hacia otros puntos del país —con niveles de ocupación de entre el 70% y el 80% en Punta del Este, además de reservas en Canelones y Ciudad de la Costa— y hacia la oferta informal de viviendas particulares en plataformas como Airbnb, redes sociales y portales web.

Según relevó la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, la falta de intermediación profesional derivó en una dispersión de precios sin relación directa con la ubicación ni con las comodidades de los inmuebles. Medina detalló que se publicaron monoambientes a US$ 1.000 por día, apartamentos de un dormitorio a US$ 2.000 por jornada, habitaciones individuales en el Centro a US$ 200 diarios y casas en Parque Batlle para 12 personas a US$ 500.

"Tuvimos una primera etapa, hace un mes o un mes y medio, con valores totalmente fuera de órbita que ahora han ido ajustando a medida que no se alquilan. No hay una proporción de zona con respecto a las comodidades: vale lo mismo Parque Batlle que Punta Carretas o Malvín en un monoambiente o en un apartamento de uno o dos dormitorios", señaló el presidente de la CIU.

Ante la falta de convalidación por parte de los compradores, el mercado comenzó a depurarse en los días previos al partido. Medina indicó que las rebajas respecto a los pedidos iniciales oscilaron entre el 40% y el 50%, dado que muchos propietarios retiraron temporalmente su vivienda habitual solo por el viernes y el sábado en busca de un ingreso puntual.

El titular de la gremial empresarial advirtió además sobre dos fenómenos que generan preocupación en el sector: el subarrendamiento de inmuebles por parte de inquilinos —una práctica prohibida por contrato— y la publicación de avisos engañosos.

"Vemos que hay particulares que indican una zona y ponen fotos de otra, con pocas imágenes de los inmuebles. Vimos fotos del Centro o de Plaza Independencia queriendo ofrecer propiedades en Tres Cruces o La Blanqueada", alertó Medina, quien recomendó a los visitantes verificar la reputación de los anfitriones en las plataformas, chequear la inscripción de las inmobiliarias y desconfiar de ofertas muy por debajo del promedio de mercado.

Operativo en la ciudad y ensayo rumbo al Mundial 2030

La final de 2026 representa la segunda oportunidad en cinco años en que Montevideo alberga la definición de la Copa Libertadores, tras el antecedente de 2021 en el marco de la salida de la pandemia. Para las autoridades locales y el sector privado, el evento funciona como un ejercicio de coordinación interinstitucional con vistas a la participación de Uruguay en el Mundial de 2030.

En el Aeropuerto Internacional de Carrasco es el primero que sentirá el impacto de la llegada de visitantes donde se proyecta el arribo de cerca de 20.000 personas para este gran evento. En particular, la actividad más fuerte en la terminal aérea se concentrará entre el jueves 26 y el sábado 28, cuando ingresarán en vuelos comerciales cerca de 18.000 personas de ese total.

Según registros de la principal terminal aérea del país, habrá más de 30 vuelos chárters dedicados a traer a Uruguay a quienes quieren asistir a la final de la copa, principalmente de las aerolíneas GOL, AZUL y LATAM, además de los vuelos regulares.

A este movimiento se suman unas 200 solicitudes de operaciones de aviación ejecutiva, principalmente desde Argentina y Brasil, que involucran a 13 aeropuertos de ambos países y representan unos 1.000 pasajeros que viajarán en vuelos privados para la final.

En la terminal la División Turismo de la Intendencia y el Ministerio de Turismo instalará un puesto de recepción las 24 horas entre jueves y sábado. El objetivo es incentivar que los turistas extiendan su estadía y recorran circuitos por fuera del entorno del estadio, incluyendo reservas en bodegas, paseos guiados y la primera edición de la Noche de los Bares y Cafés Notables de Montevideo.

De cara a los próximos años, ambos entrevistados coincidieron en que el desafío excede la organización de un partido puntual. Fortete subrayó que la capital dispone de infraestructura y proveedores calificados, pero sostuvo que la estrategia debe apuntar a un calendario anual de eventos medianos y controlables que permitan desestacionalizar la demanda y generar empleo sostenido, en paralelo a las campañas de promoción que la comuna realiza en ciudades brasileñas con conectividad directa como San Pablo, Belo Horizonte, Río de Janeiro y Porto Alegre.

Por su parte, Medina planteó que la escala geográfica del país permite gestionar la falta de plazas hoteleras en la capital integrando a otros departamentos. "Tenemos que verlo como destino Uruguay a nivel general y no poner el foco solo en Montevideo. Si bien llegan unas 50.000 personas, no hay grandes problemas de movilidad que impidan quedarse a 100 o 200 kilómetros, en Colonia, Canelones o Maldonado, llegar en tiempo y forma al evento y de paso conocer otros lugares del país", concluyó.