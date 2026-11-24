El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , llegará a Uruguay para presenciar la final de la Copa Libertadores que disputarán este sábado Palmeiras vs Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, según anunciaron este martes autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En un acto para la prensa realizado en el Museo del Fútbol, se presentaron datos de impacto y actividades en el marco de la definición del principal torneo de clubes continental.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso , fue el primer orador oficiando de anfitrión, seguido por Nery Pumpido , el exarquero campeón del mundo con Argentina y actual secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol.

Cuando finalizaba su presentación, el exgolero hizo el sorpresivo anuncio de la llegada de Infantino, quien estará en la final en el Centenario para presenciar el partido.

El pedido que el ministro del Interior le recordó a Peñarol y Nacional en el marco de la final de Copa Libertadores por vínculos de sus hinchas con los de Estudiantes y Palmeiras

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“Viene una figura muy importante, el presidente de la FIFA, al partido el sábado, así que creo que es algo también importantísimo para esta instancia y para la final en el Centenario”, señaló Pumpido. “Creo que la historia del Centenario se merece una final de estas y un fin de un estadio que va a pasar a ser mucho mejor todavía, con una despedida de esta forma”.

En medio de su campaña para las próximas elecciones de la FIFA en 2027, y tras contar con el apoyo de la Conmebol, Infantino llegará el viernes a Uruguay y se irá después del partido, según supo Referí.

Los números de la final en Montevideo

Pumpido también dio a conocer datos del “impacto económico” que tendrá la final en Montevideo y la economía uruguaya.

La Torre de los Homenajes y la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario Foto: EFE

Más de US$ 70 millones

“Se estima que la final de Conmebol Libertadores generará un impacto económico de más o menos 70 millones de dólares para Uruguay”, destacó el exgolero al referirse al “turismo internacional” que activará el partido.

Además, indicó que la ocupación hotelera está actualmente en 100%, con especial demanda en destinos como Punta del Este y Colonia.

“La proyección económica, la llegada de jóvenes y aficionados, representa una oportunidad para fortalecer distintos sectores de la economía uruguaya, especialmente el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio, la mano de obra... En la final trabajaron cerca de 9.000 personas generando empleo directo e indirecto en diversos sectores vinculados a la organización y producción del evento”, agregó el argentino.

Pumpido también mencionó la actividad que habrá en la Libertadores Fan Zone, en el predio de la rambla frente al Club de Golf, donde se espera la participación de más de 20.000 personas en un espacio de acceso gratuito (previo registro web para obtener las entradas) con distintas atracciones, que se desarrollará entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre de 16 a 22 horas. “Esperamos que todos puedan concurrir porque va a ser un muy lindo evento”, expresó.

El Centenario y la repercusión internacional

El directivo de Conmebol destacó que la final del sábado “marcará uno de los últimos grandes eventos de la historia del Estadio Centenario”, antes de comenzar su remodelación para el Mundial 2030. “Ustedes saben que esta es la última final, así que es un evento mucho más importante”, sostuvo.

Con respecto a la transmisión internacional del partido, resaltó que se verá en 194 países. “Creemos que eso es un alcance importantísimo, tanto para Uruguay como para Montevideo y para relacionarse también con el mundo, que siempre decimos que es muy importante, mediante una cobertura internacional que contará con 43 cámaras instaladas en el estadio. Además, se podrá seguirse a bordo de vuelos comerciales, barcos, cruceros, aviones, se va a ver el partido en todos lados, va a estar en todo el mundo”.

Otra de las novedades de la final será el show del entretiempo, un espectáculo musical presentado por Coca -Cola “que llevará la emoción del fútbol a una nueva experiencia”, y que estará a cargo del músico brasileño Pedro Sampaio.

Pedro Sampaio

“Esto la primera que se vio fue en la Copa América de Estados Unidos 2024, después lo copiaron en la FIFA y lo hizo (en la final del Mundial 2026)”, bromeó Pumpido. "Y en Copa Libertadores no se había hecho, así que va a ser esta la primera vez".

La operativa de la final en Montevideo

A su turno, el brasileño André Mattos, director de Competiciones y Operaciones de Conmebol, también repasó algunos números de las operaciones de la final y de la presente edición de la Copa, “para que entiendan un poco más el tamaño de las Libertadores hoy”, según señaló.

En ese sentido, indicó que se contrataron más 600 proveedores para el montaje de las diferentes instalaciones y que están un “80% listos” con el armado de carpas y oficinas temporales.

El festejo de Fernando Muslera en Maracaná Foto: AFP

También se firmaron 52 concesiones de alimentación que trabajarán en el Centenario.

Con respecto al personal de seguridad, se contrataron 1.300 efectivos que estarán dentro y fuera del estadio.

Habrá 30 áreas funcionales de más de 150 empleados de Conmebol que se trasladan de sus países, incluyendo oficiales de partidos, comercial, broadcast, seguridad, médicos que estarán en la final.

El trofeo de la Copa Libertadores Nicolás Scafiezzo

Fueron acreditados y trabajarán el día del partido 537 periodistas.

Además del Centenario, se contrataron tres centros de entrenamientos: el de Montevideo City Torque, donde practicará Estudiantes de La Plata, y el de Albion, donde irá Palmeiras, y el Complejo Celeste, donde estarán los árbitros para preparar el partido.

“Palmeiras y Estudiantes llegan mañana (miércoles). Ya confirmaron sus llegadas y sus vuelos particulares. Entonces, estamos también listos para recibir el partido con los equipos mañana”, destacó Mattos.

Palmeiras celebra su pase a las semifinales de la Copa Libertadores Foto: AFP

En esta Copa Libertadores se jugaron 154 partidos con 47 equipos que comenzaron la competición desde la fase previa con 32 que conformaron la fase de grupos.

El torneo repartió US$ 221 millones de dólares de premiación en sus distintas instancias.

Además de sumar una nueva estrella, el campeón el sábado recibirá US$ 25 millones y el vicecampeón US$ 7 millones.

“El campeón puede salir con US$ 45 millones porque el título de Copa Libertadores hoy lleva al equipo a tres otras competiciones: la Intercontinental de clubes, la próxima Libertadores y también la Recopa. Son tres competiciones en las que el campeón está clasificado. Juntas, esas premiaciones pueden sumar US$ 45 millones. Es un importante logro para el campeón”, señaló Mattos.

“Capacidad colmada en el Centenario”

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, destacó que Uruguay nuevamente haya sido elegido para recibir una final continental de Conmebol.

“Por todo lo que ha sido el trabajo de estos últimos años, por todo lo que representa Montevideo y Uruguay, hemos sido honrados con distintos eventos de carácter regional, y a través de lo que significa la potencia de Conmebol y sus clubes de carácter global. Desde el año 2021 aquí se han celebrado cuatro finales continentales, esta es la quinta que se va a celebrar. Cada una de esas finales ha tenido repercusión de carácter mundial por la calidad de los clubes, por la calidad de la organización, por la calidad de los jugadores y empleadores que en los partidos y en los equipos han actuado”, comentó.

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Alonso destacó que el Centenario estará “absolutamente colmado, con entradas agotadas” a la espera de “una fiesta preparada completa. "Una ciudad que se ha preparado para el evento, un país que se ha preparado para el evento, como estamos observando ya, tanto en Montevideo como en otras ciudades de nuestro país, ya contamos con presencia de turistas en nuestros distintos hoteles, en los alojamientos, en distintos espacios que, para ese fin, han agenciado los visitantes”, señaló.

El presidente de la AUF señaló que un evento como el del sábado “no es sencillo de realizar”.

“Va a ser posible con una coordinación interinstitucional de carácter nacional y de carácter regional, a través de Conmebol también, que ha involucrado no solamente a las organizaciones futbolísticas, Conmebol y la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino también a los distintos órganos de gobierno nacional y, nada más y nada menos, también el gobierno departamental que garantizó, en este caso, la ciudad de Montevideo”, dijo en el acto que contó con la presencia del ministro de Turismo Pablo Menoni y la directora de Deportes de la Intendencia de Montevideo Eleonora Navatta.