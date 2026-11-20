La Conmebol confirmó que apoyará al presidente Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA , que se realizarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77º Congreso de la Federación.

La Confederación ratificó su apoyo al actual mandatario de la FIFA en un Consejo realizado este jueves en Barranquilla , Colombia, donde este sábado se disputará la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro .

Según informó la Conmebol en un comunicado, el organismo "ratificó por unanimidad su firme apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA".

"El respaldo de la Conmebol, asumido ya en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo del 2025, se ha mantenido inalterable a lo largo de los meses , como un reconocimiento al liderazgo de Infantino y a los cambios positivos que el fútbol mundial ha experimentado en los últimos años", remarcó la Confederación.

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La confirmación de la Conmebol llega luego de que la FIFA confirmara que Infantino competirá contra otros dos contendientes: el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue anunciado el lunes por sorpresa como la baza de la UEFA para esta elección y el martes prometió una "gobernanza colegiada" en caso de ser elegido y no un liderazgo "en solitario".

Tashima, de 68 años, afirmó por su parte el miércoles que desea insuflar a la FIFA el "sentido estricto de la ética" que cree que caracteriza a Japón. Es el presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) y conoce bien las estructuras de la FIFA ya que fue en el pasado integrante de su Consejo.

Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023 sin tener contrincante pero su autoridad ha quedado fisurada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

El plan frustrado pareció unir en un primer momento a la UEFA (Europa), la Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Asia), pero el panorama fue cambiando e Infantino ganó parte del terreno perdido con Conmebol y la Confederación Africana (CAF), además de obtener el respaldo de varios países caribeños.

FUENTE: Con información de AFP