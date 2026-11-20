José Mourinho , entrenador de Real Madrid , señaló que Federico Valverde se sumó este viernes a los entrenamientos y está “para jugar” este sábado, tras sus encuentros con la selección uruguaya de Diego Forlán en la Fecha FIFA, de la que destacó que gestionó “muy bien” sus minutos.

Valverde fue suplente en los partidos ante Argentina y República Dominicana e ingresó en los segundos tiempos de ambos encuentros, marcando un gol en el del pasado martes en el Campus de Maldonado.

Este viernes en la previa del encuentro de su equipo ante el Celta de Vigo (este sábado, 21 de noviembre, 17:00 horas , Mourinho confirmó que todos los jugadores internacionales de su plantel están disponibles.

"Todos para jugar. No te digo que juegan, te digo que están todos para jugar. (Valverde) ha llegado ayer, pero primer entrenamiento que hace, hoy. Tenemos tres en ocho, después tenemos otros la próxima semana, después terminamos jugando contra Arsenal, dos días después de jugar en Bilbao, y ese tres días después de jugar en San Sebastián. Es un calendario pesado, y es por eso que yo digo plantilla y no esta historia del once titular".

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"Yo no he visto a ninguno de los míos llegar y, a la pregunta '¿cómo estás?', ninguno me ha respondido: 'Estoy cansado'. Es una buena señal, incluso estando cansados quieren jugar. El caso de Fede (Valverde) ha sido muy bien gestionado en Uruguay, pero estamos hablando de viaje intercontinental, de pasar noche en el avión, de 'jet lag', pero la gente quiere jugar, estamos todos", sentenció.

Federico Valverde Foto: Gastón Britos/Focouy

Lo que dijo sobre el posible fichaje de JJ Gabriel

El DT merengue declaró que no tiene "'feeling'" con jugadores con los que no trabaja, en referencia al posible fichaje blanco JJ Gabriel.

El joven talento inglés ha sido relacionado con el conjunto merengue desde la prensa local británica. "No tengo 'feeling', tengo 'feeling' con mis jugadores, con los que trabajo cada día, no con jugadores que no trabajo", afirmó el técnico.

La renovación de Arda Güler

Tuvo palabras para Arda Güler, recién renovado con el equipo blanco hasta 2032: "Está jugando muy bien, existe evolución en su juego, creo que es natural, de un niño que cada vez menos es niño y cada vez más es hombre. Una evolución de un supertalento que continúa haciendo cosas que siempre ha hecho y que hace cosas que nunca había hecho. Quiero tener los mejores jugadores del mundo, y la renovación la veo con toda naturalidad, porque Arda piensa que quiere estar mucho tiempo, y se junta el club más grande del mundo con uno de los mejores jugadores".

El presente de Endrick

Respecto a Endrick, reconoció que para él es "importante". "El Real Madrid es más importante que Endrick. Yo quiero muy bien a Endrick, es un niño fantástico, pero el Real Madrid es más importante. Ya tienes la respuesta, y sus agentes, y los clubes que mandan noticias para periódicos. Después, si el Real Madrid como estructura superior decide una cosa diferente, hay que respetar, pero yo como entrenador y la estructura superior sabe que para mí Endrick es importante", zanjó.

Con base en EFE