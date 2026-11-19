Peñarol y Federico Valverde fueron nominados a los Globe Soccer Awards , premio internacional de fútbol que se entrega desde 2011 y que elige a sus ganadores a través de la votación del público general.

Valverde, que cerró una gran temporada individual en un Real Madrid que no obtuvo títulos y no pudo repetir esta actuación en el Mundial con la selección uruguaya , fue incluido en la terna del premio al Mejor Mediocampista del 2026.

Este premio se entregó en otras tres oportunidades en los Globe Soccer. En 2023 lo ganó el español Rodri , en 2024 el inglés Jude Bellingham, compañero de Valverde en el Real Madrid, y en 2025 se lo llevó el portugués Vitinha.

Todos ellos competirán con el centrocampista uruguayo en estos premios, en un listado que también incluye a: Rayan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Enzo Fernández (Manchester City), João Neves (Paris Saint-Germain), Martin Ødegaard (Arsenal), Nico Paz (Como), Pedri (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) y Dominik Szoboszlai (Liverpool).

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Peñarol, en tanto, es uno de los 16 equipos que competirá por el premio al "Club histórico de los fans", distinto a los galardones de Mejor Equipo Masculino y Femenino que también se entregan.

El club uruguayo competirá contra Boca Juniors y River Plate como representantes argentinos, Flamengo de Brasil, el Al Ahly de Egipto como único contendiente africano, y luego todos clubes europeos: Ajax (Países Bajos), Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania), Benfica (Portugal), Celtic (Escocia), Inter (Italia), Juventus (Italia), Liverpool (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra), Milan (Italia) y el Real Madrid (España).

Cómo se vota en los Globe Soccer Awards

Mauricio Lemos, Nicolás Fernández y Lucas Hernández celebrando el gol de Peñarol contra Defensor Foto: Dante Fernández/Focouy

Se puede votar a través de la página web de los Globe Soccer, a través de este link, o por la app de los premios. Tras colocar el voto la web muestra como avanza la votación, y hasta el momento el gran candidato a club histórico es Al Ahly, que cuenta con el 54,9%. Lo sigue el Real Madrid con un 21,8%, y tercero está Benfica con un 10,8%. Peñarol apenas alcanza un 0,2%.

En el caso del mejor mediocampista, quien arrasa en la votación es Jude Bellingham (62,7%). Solo Pedri supera el 3% entre los demás candidatos (con un 19,4%), y Valverde suma solo un 2,6% de los votos.

Los premios se entregarán el próximo 28 de diciembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Son organizados por la empresa Globe Soccer, gerenciada por Jorge Mendes, el agente de Cristiano Ronaldo.

De 2011 a la fecha el astro portugués ganó seis premios al Mejor Jugador del Año en estos galardones, mientras que Lionel Messi solo ganó uno. Cuando no ganó ese trofeo, a Cristiano le entregaron premios como el Mejor Jugador de Medio Oriente, Máximo Goleador de Todos los Tiempos, Premio Maradona al mejor goleador del año y al Jugador del Siglo XXI.

Los otros nominados a los Globe Soccer Awards de 2026

Ousmane Dembélé con su premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards 2025 Foto: Globe Soccer Awards

Mejor Jugador Masculino: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Federico Dimarco (Inter de Milán), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Múnich), Raphinha (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Bukayo Saka (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Vitinha (Paris Saint-Germain) y Lamine Yamal (Barcelona).

Mejor Jugadora Femenina: Selma Bacha (OL Lyonnes), Barbra Banda (Orlando Pride), Klara Bühl (Bayern Múnich), Mariona Caldentey (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern Múnich), Yui Hasegawa (Manchester City), Mapi León (London City Lionesses), Ewa Pajor (Barcelona), Clàudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Trinity Rodman (Washington Spirit), Alessia Russo (Arsenal), Ashley Sanchez (North Carolina Courage), Khadija Shaw (Manchester City) y Momoko Tanikawa (Bayern Múnich).

Mejor Club Masculino: Al-Ahly (Egipto), Arsenal (Inglaterra), Aston Villa (Inglaterra), Barcelona (España), Bayern Múnich (Alemania), Flamengo (Brasil), Inter de Milán (Italia) y Paris Saint-Germain (Francia).

Mejor Club Femenino: Arsenal (Inglaterra), Barcelona (España), Bayern Múnich (Alemania), Cruzeiro (Brasil), Manchester City (Inglaterra) y OL Lyonnes (Francia).

Mejor Entrenador: Mikel Arteta (Arsenal), Cristian Chivu (Inter de Milán), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Cesc Fàbregas (Como), Hansi Flick (Barcelona), Luis de la Fuente (Selección de España), Vincent Kompany (Bayern Múnich), Pere Romeu (Barcelona Femenino) y Lionel Scaloni (Selección de Argentina).

Mejor Delantero: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Luis Díaz (Bayern Múnich), Erling Haaland (Manchester City), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Múnich), Raphinha (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal) y Lamine Yamal (Barcelona).

Mejor Defensa: Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Federico Dimarco (Inter de Milán), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Mejor Arquero: Diogo Costa (Porto), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Mike Maignan (AC Milan), Emiliano Martínez (Aston Villa), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) y Unai Simón (Athletic Club).

Jugador Emergente: Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomandé (Real Madrid), Endrick (Real Madrid), Carlos Espí (Real Madrid), Victor Froholdt (Porto), Arda Güler (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Múnich), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Johan Manzambi (Friburgo), Antonio Nusa (RB Leipzig), Nico O'Reilly (Manchester City), Kenan Yldz (Juventus) y Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Mejor Jugador de Medio Oriente: Musab Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Yassine Bounou (Al-Hilal), João Félix (Al-Nassr), Sadio Mané (Al-Nassr), Édouard Mendy (Al-Ahly), Rúben Neves (Al-Hilal), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Ivan Toney (Al-Ahly).

Mejor Director Deportivo: Andrea Berta (Arsenal), Luís Campos (Paris Saint-Germain), Deco (Barcelona) y Max Eberl (Bayern Múnich).

Mejor Agente: Nathan Campbell, Jorge Mendes, Giuseppe Riso y Will Salthouse.