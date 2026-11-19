La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que este jueves, a partir de la hora 10:00, comenzará a funcionar un nuevo semáforo en la intersección de Carlos María Ramírez y Real, en el barrio La Teja.
El nuevo dispositivo tendrá un sistema de dos fases y estará conectado al Centro de Gestión de Movilidad de la comuna, lo que permitirá ajustar su funcionamiento en tiempo real según el flujo de tránsito de la zona.
Según informó la intendencia, la instalación busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad de peatones, transporte público y vehículos particulares en una de las principales arterias del barrio, caracterizada por su intensa actividad comercial.
Inspectores de tránsito estarán presentes durante la puesta en funcionamiento
La comuna informó que durante la jornada del jueves habrá personal inspectivo en la zona para acompañar la puesta en funcionamiento del nuevo semáforo y facilitar la circulación en el cruce de Carlos María Ramírez y Real.