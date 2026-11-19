El fenómeno de El Niño alcanzó niveles históricos de calentamiento en el océano Pacífico , con temperaturas que superaron los registros de los últimos 126 años en una de las regiones utilizadas para monitorear su evolución . La situación genera preocupación por sus posibles consecuencias climáticas en Sudamérica, especialmente por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

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Según informó el servicio meteorológico brasileño MetSul, el Pacífico ecuatorial oriental, frente a las costas de Perú y Ecuador, registró durante octubre de 2026 temperaturas extraordinariamente elevadas, que continuaron aumentando en la primera quincena de noviembre.

Los datos de la Oficina Australiana de Meteorología (BOM) muestran que el índice relativo de temperatura de la región Niño 1 alcanzó una anomalía de +4,11 °C en octubre , el valor mensual más alto desde que comenzaron los registros en 1900.

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La cifra superó el récord anterior de +3,83 °C, registrado en diciembre de 1997, durante uno de los episodios más intensos de El Niño de los que se tiene registro.

En la región Niño 2, el índice relativo llegó a +4,24 °C durante octubre, el segundo valor mensual más elevado de la serie histórica, apenas por debajo de los +4,27 °C de diciembre de 1997.

El calentamiento del Pacífico se intensificó durante noviembre

Lejos de mostrar señales de retroceso, el calentamiento de las aguas del Pacífico oriental continuó aumentando durante las primeras semanas de noviembre.

De acuerdo con MetSul, en la semana que terminó el 15 de noviembre, el índice relativo Niño 2 alcanzó los +6,34 °C, mientras que el correspondiente a Niño 1 llegó a +5,43 °C.

Ambos valores representan los máximos semanales registrados durante 2026 en esas regiones.

Los indicadores utilizados por el servicio meteorológico australiano comparan las temperaturas de las distintas regiones de El Niño con las observadas en el resto de los trópicos, con el objetivo de reducir la influencia del calentamiento global de largo plazo.

Sin embargo, estos récords corresponden al calentamiento del Pacífico oriental y no significan, por sí solos, que el actual episodio sea el más intenso de toda la historia.

Para determinar la intensidad general de El Niño, los organismos internacionales utilizan principalmente la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial centro-oriental.

Las consecuencias de El Niño en Sudamérica: inundaciones, lluvias extremas y alteraciones en la pesca

El calentamiento excepcional frente a las costas de Perú y Ecuador está asociado a lo que se conoce como El Niño Costero, una manifestación del fenómeno que puede provocar consecuencias especialmente importantes en ambos países.

El aumento de la temperatura superficial del océano favorece la formación de precipitaciones intensas en regiones habitualmente áridas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

También puede alterar los ecosistemas marinos, afectar la actividad pesquera y provocar temperaturas más elevadas y mayor humedad en las ciudades costeras.

La situación ya motivó medidas preventivas en Perú, donde el gobierno declaró este mes el estado de emergencia ante los riesgos de lluvias intensas y desastres naturales vinculados a El Niño, según informó MetSul.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles consecuencias para la infraestructura, el transporte y los servicios de salud.

El Niño y el riesgo de lluvias intensas en el sur de Brasil

El calentamiento extremo del Pacífico oriental también representa una señal de alerta para otras regiones de Sudamérica, especialmente el sur de Brasil.

MetSul destacó que distintos estudios científicos identificaron una relación entre la ubicación del calentamiento oceánico y la distribución de las precipitaciones en el continente.

Una investigación publicada en 2024 en la revista Frontiers in Earth Science, realizada por Gabriela Goudard, Leila Limberger y Camila Bertoletti Carpenedo, concluyó que los episodios de El Niño caracterizados por un mayor calentamiento del Pacífico oriental presentan anomalías positivas de precipitación más intensas y definidas en el sureste de Sudamérica que aquellos concentrados en el Pacífico central.

Otro estudio, publicado en 2022, encontró asociaciones estadísticamente significativas entre las temperaturas de la región Niño 1+2 y las lluvias en amplias zonas del continente.

En este escenario, los estados brasileños de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná aparecen entre las zonas que requieren especial atención.

Según MetSul, la combinación del calentamiento extraordinario del océano con cambios en la circulación atmosférica podría favorecer períodos de precipitaciones superiores a lo habitual y aumentar el riesgo de lluvias torrenciales.

El comportamiento de las precipitaciones en el sur de Brasil también resulta relevante para Uruguay por su proximidad geográfica y porque ambos territorios integran una región climática influenciada por El Niño. No obstante, los datos presentados por MetSul no permiten establecer por sí solos un pronóstico específico de lluvias para Uruguay.

La evolución del calentamiento del Pacífico y de la circulación atmosférica durante las próximas semanas será determinante para evaluar el alcance de sus posibles impactos en la región.