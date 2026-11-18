Una mujer denunció que empleados de un supermercado de Lezica, en Montevideo, le impidieron ingresar con su hijo de tres años, que tiene una discapacidad y necesita utilizar un coche adaptado para desplazarse . El episodio fue difundido en redes sociales y, horas después, el comercio reconoció lo ocurrido y pidió disculpas a la familia.

El hecho ocurrió en el supermercado Unicentro de Lezica, al que la mujer había concurrido junto a su familia para realizar compras.

“Fuimos a hacer unas compras al supermercado Unicentro de Lezica”, relató la madre a través de sus redes sociales.

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La mujer explicó que su hijo tiene tres años y necesita utilizar un coche adaptado debido a su discapacidad. “No camina y no puede mantenerse sentado sin apoyo, por eso utiliza un coche adaptado a sus necesidades” , señaló.

Sin embargo, cuando intentaron ingresar al establecimiento, un trabajador les indicó que no podían hacerlo con el coche. Luego de que la familia explicara la situación, les permitieron entrar, pero otro empleado les advirtió que no podían circular por el supermercado con ese implemento.

Ante esta segunda negativa, la madre se negó a abandonar el comercio. “Le dije que no me iba a retirar y que, si lo consideraba necesario, llamara a la Policía”, contó.

La mujer también relató que habló con el encargado del establecimiento, quien le respondió que los trabajadores estaban cumpliendo órdenes.

El supermercado reconoció lo ocurrido y pidió disculpas

Horas después de que la denuncia se difundiera en redes sociales, el supermercado emitió un comunicado en el que reconoció el episodio y pidió disculpas a la familia.

“Lo sucedido respondió a un error puntual, que no refleja los valores ni los criterios de atención de nuestra empresa”, expresó el comercio.

En el comunicado, la empresa también agradeció que la familia hubiera dado a conocer lo sucedido.

“Lamentamos sinceramente lo ocurrido y agradecemos que se nos haya hecho llegar esta situación, que nos permite seguir mejorando”, concluyó.