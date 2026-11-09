Tragedia en San José: un niño de 12 años murió mientras manipulaba el arma de reglamento de su padre policía

Un niño de 12 años, hijo de un funcionario policial, murió este domingo en San José en circunstancias que se investigan . Según supo El Observador en base a fuentes policiales, cuando ocurrió el episodio el niño se encontraba manipulando el arma de reglamento de su padre .

Autoridades policiales del departamento josefino señalaron que el policía trabaja en Ciudad del Plata, pero vive en San José de Mayo .

De acuerdo con la información primaria, en determinado momento el adolescente quedó solo y manipuló el arma de reglamento de su padre, con la que efectuó un disparo y resultó herido.

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Pese a que llegó a ser trasladado con vida a un centro de salud , y más allá de los esfuerzos médicos, el menor falleció.

Desde el entorno del funcionario expresaron su pesar por lo sucedido y señalaron que varios compañeros se encuentran acompañando al padre tras la muerte de su único hijo.

"Estamos viviendo un momento de muchísima tristeza, de esos que nos dejan sin palabras. Hoy nos toca estar al lado de un compañero, pero sobre todo de un padre que acaba de perder a su hijo", señala el mensaje divulgado entre los uniformados.

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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