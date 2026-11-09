Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  15°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / SAN JOSÉ

Tragedia en San José: un niño de 12 años murió mientras manipulaba el arma de reglamento de su padre policía

Autoridades policiales del departamento señalaron que en determinado momento el adolescente quedó solo y manipuló el arma de reglamento de su padre

9 de noviembre de 2026 8:36 hs
Policía con un arma en el cinto
Policía con un arma en el cinto Camilo dos Santos

Un niño de 12 años, hijo de un funcionario policial, murió este domingo en San José en circunstancias que se investigan. Según supo El Observador en base a fuentes policiales, cuando ocurrió el episodio el niño se encontraba manipulando el arma de reglamento de su padre.

Autoridades policiales del departamento josefino señalaron que el policía trabaja en Ciudad del Plata, pero vive en San José de Mayo.

De acuerdo con la información primaria, en determinado momento el adolescente quedó solo y manipuló el arma de reglamento de su padre, con la que efectuó un disparo y resultó herido.

Más noticias

La carta al papa de un uruguayo que revela abusos en una parroquia de San José y abandono en un seminario de Estados Unidos

Multitudes, mensajes contra la desigualdad y un llamado a la unidad: todo lo que dejó la visita del papa León XIV a Uruguay

Pese a que llegó a ser trasladado con vida a un centro de salud, y más allá de los esfuerzos médicos, el menor falleció.

Desde el entorno del funcionario expresaron su pesar por lo sucedido y señalaron que varios compañeros se encuentran acompañando al padre tras la muerte de su único hijo.

"Estamos viviendo un momento de muchísima tristeza, de esos que nos dejan sin palabras. Hoy nos toca estar al lado de un compañero, pero sobre todo de un padre que acaba de perder a su hijo", señala el mensaje divulgado entre los uniformados.

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Noticia en desarrollo

Las más leídas

Mirá el nuevo gol de Luis Suárez para Inter Miami que ya tiene rival en los playoffs de la MLS y los nueve uruguayos que clasificaron para esa instancia en 2026

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del domingo 9 de noviembre

La razón por la que Justin Ellis, el delantero al que fue a buscar Diego Forlán para la selección uruguaya, está a un paso de dejar de ser elegible por Uruguay

Nacional juega un partidazo ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay este lunes y lo hace con titulares, ya que el perdedor se despide del torneo

Temas

San José Niño arma policía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos