El papa se sumó al aplauso para el asador en Florida: almorzó chorizos, asado, rogel y hubo un regalo casero

Apenas terminada la misa campal, antes de que multitud comenzara a dispersarse, el papa León y la comitiva oficial se trasladaron directamente hacia la Casa de Retiros Jesús Buen Pastor de Florida. Puertas adentro, lejos de las cámaras y los discursos de Estado, el papa compartió un almuerzo con sus hermanos los obispos uruguayos. La liturgia dio paso a la tradición más rioplatense: brasas al rojo vivo, aromas del campo y un despliegue gastronómico sobrio pero impecable.

La coordinación general del encuentro estuvo en manos del sacerdote eslovaco Luis Caudt —miembro de la Familia de María y responsable de la casa de retiros que vive en Florida hace 23 años— junto al padre Gonzalo Aemilius, actual párroco de Lourdes en Malvín. Fue este último quien reclutó a los cuatro asadores montevideanos encargados de los fuegos, escoltados por un equipo de protocolo de 20 personas que viajó desde la capital para ambientar las mesas y cuidar cada detalle del servicio.

El espacio se estructuró en dos comedores en simultáneo. En el principal, el Pontífice se sentó junto a los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay —incluidos los eméritos—, cardenales y la prefecta del Dicasterio para la Comunicación, María Montserrato Alvarado, la primera mujer laica (no religiosa) y la persona más joven de la Curia Romana en dirigir un dicasterio. En el contiguo almorzó el resto de la delegación vaticana: custodios de la Guardia Suiza, el equipo médico, ceremonieros y personal litúrgico, contó a El Observador el obispo de Florida, Alfonso Bauer.

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El menú criollo consistió en chorizos y queso provolone fundido de entrada, el plato principal fueron cortes de carne, concretamente picaña, vacío y asado de tira a elección, acompañados por ensalada verde y panera artesanal. De beber se sirvieron dos vinos uruguayos y agua. En tanto, el postre fue torta rogel y café.

El servicio en las mesas estuvo a cargo de un grupo de doce jóvenes de distintas comunidades de Florida y Durazno, seleccionados especialmente por el padre Caudt. Ataviados con delantales beige, estos voluntarios resignaron presenciar la misa en la plaza Asamblea para abocarse a la preparación del almuerzo. Siguieron la homilía por televisión desde la cocina y celebraron su propia eucaristía de acción de gracias a las 16:00 horas, contó el sacerdote que gestiona la casa de retiros.

Pese a lo ajustado del cronograma, el almuerzo tuvo su instante de camaradería popular: resonó el clásico aplauso para el asador al que se sumó el papa, contó Bauer. Además, el pontífice saludó a cada uno con un apretón de manos y posó para una fotografía con todo el personal que lo atendió.

Antes de partir, cada integrante de la comitiva vaticana recibió un obsequio identitario: paquetes con alfajorcitos de maicena recién elaborados por la madre de una joven de la comunidad en 25 de Mayo, quien preparó 400 unidades para que Roma se llevara un bocado del interior uruguayo.