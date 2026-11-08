La visita histórica del papa León XIV en Uruguay: 20 momentos en 20 imágenes

Durante tres días, Uruguay recibió a León XIV en una visita que lo llevó por Montevideo, Paysandú, Canelones y Florida. Hubo encuentros con autoridades, recorridos multitudinarios, celebraciones religiosas y también gestos espontáneos que se salieron del protocolo. Esta es una selección primaria de 20 imágenes que retratan algunos de los momentos más destacados de su paso por el país.

León XIV llegó a Uruguay a las 16:35 horas, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. Fue el comienzo de una visita histórica.

El presidente Yamandú Orsi recibió al pontífice en el aeropuerto. Fue el primer encuentro oficial entre ambos durante la visita.

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El papa León XIV recibió la Llave de la Ciudad que le entregó Jorge Macri

Después de su llegada, León XIV recorrió parte de la rambla de Montevideo en el papamóvil. Miles de personas se acercaron para verlo y saludarlo.

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

4. El abrazo de un niño al papa

Durante la recepción en plaza Independencia, Santiago Echeverría, de 11 años, se acercó a León XIV y lo abrazó. El niño, que estaba acompañado por su perro de asistencia Urko, también le entregó una carta. El papa correspondió el abrazo.

Foto: Presidencia Uruguay

5. El saludo con los expresidentes

Luis Lacalle Herrera, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti participaron de la recepción al pontífice. Uno de los gestos que llamó la atención fue la reverencia de Lacalle Herrera al saludarlo.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

6. La ceremonia de bienvenida en plaza Independencia

León XIV participó de la ceremonia oficial de bienvenida en plaza Independencia, junto a Orsi y otras autoridades nacionales. La actividad incluyó una presentación artística con integrantes del Sodre.

Foto: Joaquín Ormando

7. La reunión privada con Orsi y el intercambio de regalos

En el edificio Artigas, León XIV mantuvo un encuentro privado con Yamandú Orsi y luego se reunió con las delegaciones de ambos gobiernos. El presidente le regaló un apero criollo y el pontífice le entregó unas láminas de la plaza de San Pedro y una medalla. En paralelo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó el mensaje de paz del papa y cuestionó a los "poderosos" que "ocasionan guerras, sufrimiento, hambre y miseria".

Presidencia

8. El candombe que acompañó el recorrido por la Ciudad Vieja

La bienvenida a León XIV en la Ciudad Vieja estuvo acompañada por música y tambores de candombe, que sonaron durante su recorrido por la peatonal Sarandí.

Foto: Joaquín Ormando

9. Los bebés que le acercaron durante el recorrido

Durante el trayecto y los encuentros con los fieles, varias personas levantaron a sus bebés para acercárselos al papa. León XIV los recibió y los bendijo antes de continuar saludando al público.

Foto: Joaquín Ormando

10. El mini papamóvil que llamó la atención del chofer del papa

Para los traslados cortos de León XIV durante el viernes se utilizó un pequeño carrito de golf, que fue presentado como el "mini papamóvil". El vehículo llamó tanto la atención del chofer oficial del pontífice que manifestó su intención de llevárselo a Roma.

Foto: Joaquín Ormando

11. Las vísperas en la Catedral Metropolitana

El papa visitó la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde mantuvo un encuentro con integrantes de la Iglesia católica uruguaya.

Foto: Joaquín Ormando

12. La misa en homenaje a Jacinto Vera

En Paysandú, el pontífice celebró una misa en homenaje al primer obispo de Montevideo, Jacinto Vera, figura central de la historia de la Iglesia católica uruguaya.

Faustina Cingolani

13. El encuentro en Casavalle

De regreso en Montevideo, León XIV visitó el barrio Casavalle, donde se encontró con vecinos y referentes de proyectos sociales.

Joaquín Ormando

14. El mensaje sobre la pobreza y la violencia

Durante su visita a Casavalle, León XIV se refirió a las situaciones de pobreza y violencia y llamó a no permanecer indiferentes ante quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

El escenario del encuentro en Casavalle, con el cartel de bienvenida al Papa León XIV y una cruz al centro. Enzo Santos - FocoUy

15. El encuentro con el mundo de la educación

El sábado, el papa mantuvo un encuentro con integrantes de la Universidad Católica del Uruguay.

Foto: AFP

16. El merchandising que se vendió en las afueras del estadio

En la previa de la vigilia con jóvenes en el estadio Centenario, vendedores ofrecieron distintos recuerdos de la visita de León XIV. Entre los artículos había remeras, gorros, banderas y rosarios con imágenes y referencias al pontífice.

Un puesto callejero ofrece remeras amarillas y banderas con la imagen del papa León XIV y un mensaje de bienvenida a Uruguay. Gastón Britos / FocoUy

17. La vigilia con jóvenes en el Estadio Centenario

León XIV participó de una vigilia con jóvenes en el estadio Centenario. El encuentro reunió a miles de personas y fue uno de los principales eventos de la agenda del pontífice en Montevideo.

Fieles con rosarios y celulares en alto esperan al Papa, con la Torre de los Homenajes de fondo. Gastón Britos / FocoUy

18. La parada sorpresa de León XIV en Juanicó

En su camino hacia Florida, el domingo 8 de noviembre, León XIV hizo una parada de unos 15 minutos en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Juanicó, Canelones. Allí saludó a los vecinos y autoridades, rezó en la iglesia y bendijo a los presentes y sus objetos de devoción. También recibió una canasta con vinos de bodegas de la zona, dulce de leche y libros sobre el departamento. Durante el encuentro, llamó a los vecinos a vivir su fe con alegría y "no tener miedo de decir: 'yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo'".

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19. La misa en Florida

El domingo 8 de noviembre, León XIV celebró una misa en Florida en homenaje a la Virgen de los Treinta y Tres.

Foto: Joaquín Ormando

20. La despedida

Después de tres días de actividades en Uruguay, el papa León XIV partió el domingo desde el aeropuerto de Carrasco rumbo a Argentina, donde continuará su gira sudamericana. En la pista lo esperaban el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el cardenal Daniel Sturla para despedirlo. "Gracias, salió todo muy bien. Un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy", fueron las palabras que Orsi le dedicó antes de que abordara el avión.