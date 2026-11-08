"Los llevo en mi corazón": el mensaje con el que León XIV se despidió de Uruguay

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje publicado este domingo en sus redes sociales, luego de concluir una visita de tres días que lo llevó por Montevideo, Paysandú y Florida.

“Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días”, escribió el pontífice en una publicación en la que agradeció la recepción que tuvo durante su estadía.

“Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias, Uruguay!” , agregó.

Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias #Uruguay !…

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El mensaje llegó después de que León XIV concluyera su agenda en el país y partiera rumbo a Argentina, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

La visita comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el pontífice aterrizó en el aeropuerto de Carrasco y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Durante su primera jornada mantuvo encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, además de visitar la Catedral Metropolitana.

El sábado recorrió Paysandú y Montevideo, donde celebró una misa en el Parque París Londres, participó de una vigilia de oración en el Estadio Centenario y visitó Casavalle, en una actividad que incluyó encuentros con vecinos y representantes de la comunidad.

Este domingo, en tanto, se trasladó a Florida para celebrar una misa frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Esa actividad marcó el cierre de su agenda en el país.

Antes de abordar el avión que lo trasladó a Argentina, Orsi también le dedicó unas últimas palabras al pontífice: “Gracias, salió todo muy bien. Un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy”.