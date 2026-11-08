El mapa de palabras de León XIV en Uruguay: ¿cuáles fueron los términos más repetidos y qué revelaron los discursos papales?

Durante el análisis de los discursos de León XIV lo primero que salta a la vista es el quiebre con las visitas de finales de los ochenta. Cuando Juan Pablo II pisó Uruguay en 1987 y 1988, sus intervenciones buscaron marcar presencia doctrinaria en plena transición democrática y discutir las raíces católicas de una república de tradición laica . En 2026, las palabras del nuevo pontífice partieron de una premisa distinta: asumir que la Iglesia habla desde una condición minoritaria en el país más secularizado de la región.

A partir de ese repliegue, el análisis textual muestra una llamativa ausencia de reclamos institucionales. En lugar de disputar el relato histórico, el Papa se apoyó en referencias locales —el mate , los palmares del litoral, el puente fronterizo o el ideario artiguista — para poner el foco en las tensiones cotidianas que tiene la Iglesia para con la sociedad uruguaya: desde la violencia territorial en la periferia montevideana y las cifras de suicidio, hasta el debate por la interrupción voluntaria del embarazo , la eutanasia , y el riesgo de que el avance tecnológico termine desplazando a las personas del mercado de trabajo.

Según el conteo, la palabra vida y sus verbos asociados aparecen más de 100 veces. Superan a Dios (70) y a Cristo (45).

León XIV en Casavalle: la tarde que el papa llamó a los uruguayos a "despertar" contra la violencia y el barrio clamó por un "santo de la periferia"

Paysandú sacó a relucir su orgullo de anfitrión y recibió al papa León XIV en su primera (y multitudinaria) misa en Latinoamérica

Esa repetición coincide con los temas que el Papa abordó en sus discursos. Habló de la vida para referirse al inicio del desarrollo humano frente a la ley de aborto, a los enfermos terminales en el debate sobre la eutanasia, a los casos de suicidio y a la pérdida de empleo frente al avance tecnológico de la inteligencia artificial.

En lugar de imágenes religiosas tradicionales, en el interior del país el Papa usó tres elementos conocidos por los uruguayos, según muestra la crónica sobre su primera y multitudinaria misa en Paysandú:

El puente: el Puente General Artigas apareció como ejemplo de unión física entre dos orillas que facilita el trato entre personas de distintos lugares.

El palmar: las palmeras de yatay sirvieron para hablar de la vida en comunidad, árboles que crecen juntos y resisten mejor el clima que si estuvieran aislados.

El mate: se presentó como una costumbre compartida que ayuda a conversar, esperar turnos y sentarse a hablar sin distinciones.

Casavalle y las tareas del Estado

En materia política, el discurso donde el pontífice se dirigió de forma más clara a las autoridades tuvo lugar en la periferia de Montevideo. Esa fue la tarde en que el Papa llamó a los uruguayos a despertar contra la violencia. En Casavalle, León XIV hizo mención a situaciones concretas: niños que no van a la escuela por miedo a las balaceras en la calle, madres que no tienen para dar de comer y jóvenes que mueren por hechos violentos.

Al recordar al sacerdote popular Padre Cacho, el papa marcó un límite institucional: la ayuda que dan las parroquias y los vecinos en las ollas atiende la urgencia, pero no reemplaza las obligaciones del Estado en seguridad, educación y vivienda.

Familia, varones y debates del cuerpo

En las referencias a la familia, el discurso no insistió en las viejas condenas al divorcio. El cambio se notó en Florida, donde el mensaje apuntó a los varones: pidió a padres y abuelos involucrarse en la crianza, tratar bien a sus parejas y entender que pedir perdón o mostrar dudas no quita valor a nadie. También reconoció que en los hechos fueron las mujeres —madres, abuelas y catequistas— quienes sostuvieron los grupos comunitarios y la transmisión de valores en el país.

En el Estadio Centenario sumó la preocupación por la baja natalidad, según documentó la nota sobre el pedido papal para que los jóvenes se casen y tengan hijos, pidiendo a las parejas jóvenes no mirar a los hijos como un problema económico.

Artigas y la historia nacional

En lugar de reclamar un origen católico para las instituciones del país, León XIV tomó elementos de la historia civil uruguaya, en un discurso que demostró la densidad conceptual del Papa y su examen de la identidad uruguaya. En la Plaza Independencia fue que citó la frase de José Gervasio Artigas de 1813: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

En la Catedral recordó la pila donde Artigas fue bautizado en 1764 y mencionó que en 1832 el Papa Gregorio XVI nombró a Dámaso Antonio Larrañaga como vicario independiente de Buenos Aires, lo que funcionó como un reconocimiento diplomático temprano a la independencia del país. La historia apareció como un punto de contacto común y no como un motivo de pelea entre laicos y creyentes.

Hacia el final, en el Centenario, asumió que los católicos son minoría en Uruguay. Usó el ejemplo de Belén para decir que un grupo chico no necesita imponerse ni buscar poder institucional para ser útil a los demás.

El uso de la tecnología y el valor del tiempo

En el plano de las ideas, el centro de las críticas estuvo en la forma en que se organiza el trabajo y el tiempo personal. En la Universidad Católica, según detalló la crónica sobre la advertencia de León XIV ante el proceso de deshumanización, el Papa habló de los sentidos corporales frente a las pantallas. Planteó que se le da importancia a la inteligencia de los sistemas informáticos mientras se deja de lado a las personas que no rinden o que envejecen, recordando que las herramientas deben servir a la gente y no al revés.

Esa idea se conectó con el problema del suicidio en Uruguay. El Papa no habló de culpa, sino de soledad y falta de contención, pidiendo sumar el apoyo familiar y barrial a la atención médica.