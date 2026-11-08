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Edinson Cavani no se olvida de su amor por los colores: mirá el saludo del Matador a Boca Juniors por su título en Argentina

El Matador celebró el triunfo de los xeneizes en el último minuto de adición con un gol de Enner Valencia

8 de noviembre de 2026 13:01 hs
&nbsp;Edinson Cavani

 Edinson Cavani

Foto: Alejandro Pagni / AFP

El vínculo entre Edinson Cavani y Boca Juniors trasciende su presencia dentro del campo de juego. Este domingo por la mañana, apenas unas horas después de una noche para el infarto en el fútbol argentino, el delantero uruguayo recurrió a sus redes sociales oficiales para dedicarle un emotivo mensaje de felicitación a Boca Juniors por la obtención de la Tabla Anual 2026.

Sin embargo, en el tiempo de adición, el ecuatoriano Enner Valencia desató el desahogo en La Bombonera al convertir el 1-0 definitivo que coronó a los xeneizes.

El saludo de Edinson Cavani a Boca Juniors

A la distancia, Edinson Cavani vivió el desenlace con la misma adrenalina que los hinchas. En su cuenta de Instagram, El Matador compartió dos historias cargadas de sentimiento y orgullo azul y oro.

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En la primera de ellas, publicó: "Si señor, Boquita campeón", acompañada de un tierno video de uno de sus hijos pequeños luciendo la camiseta xeneize e imitando su clásico festejo de gol.

Poco después, sumó otra publicación con una postal del equipo y la frase: "Felicitaciones Boquita".

El saludo de Edinson Cavani a Boca Juniors por el t&iacute;tulo de la Tabla Anual 2026 conseguido

El saludo de Edinson Cavani a Boca Juniors por el título de la Tabla Anual 2026 conseguido

El gesto cobra un peso especial considerando la situación del atacante. El ídolo uruguayo, que defendió la camiseta boquense durante más de dos años y con la que no consiguió títulos, debió dar un paso al costado esta temporada a raíz de las complicaciones derivadas de una operación de hernia de disco.

La semana pasada se interesó Liga Deportiva Universitaria de Quito para contratarlo, pero no hubo avances en la gestión hasta ahora.

Pese a que su proceso de recuperación no le ha permitido volver a las canchas hasta el momento, su corazón permanece atado a La Bombonera.

Con la Tabla Anual asegurada, el equipo xeneize ahora mira hacia adelante: en los playoffs del torneo se medirá frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, arropado por el afecto incondicional de su gente y el aliento a la distancia de un referente inolvidable.

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