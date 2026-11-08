Edinson Cavani no se olvida de su amor por los colores: mirá el saludo del Matador a Boca Juniors por su título en Argentina

El vínculo entre Edinson Cavani y Boca Juniors trasciende su presencia dentro del campo de juego. Este domingo por la mañana, apenas unas horas después de una noche para el infarto en el fútbol argentino, el delantero uruguayo recurrió a sus redes sociales oficiales para dedicarle un emotivo mensaje de felicitación a Boca Juniors por la obtención de la Tabla Anual 2026.

La definición de la temporada regular quedará grabada c omo una de las más electrizantes de los últimos años. Los xeneizes se jugaban todo el sábado por la noche ante Defensa y Justicia en La Bombonera. En simultáneo, Rosario Central cumplía con su parte en Arroyito e incluso sus futbolistas llegaron a celebrar en el césped creyéndose dueños del trofeo debido a una confusa información que circuló en su estadio.

Sin embargo, en el tiempo de adición, el ecuatoriano Enner Valencia desató el desahogo en La Bombonera al convertir el 1-0 definitivo que coronó a los xeneizes.

A la distancia, Edinson Cavani vivió el desenlace con la misma adrenalina que los hinchas. En su cuenta de Instagram, El Matador compartió dos historias cargadas de sentimiento y orgullo azul y oro.

Los elogios de la prensa española ante otra actuación consagratoria de Federico Valverde con Real Madrid: para Marca "es el mejor lateral derecho del mundo: 10 puntos"

Mirá el nuevo gol de Luis Suárez para Inter Miami que ya tiene rival en los playoffs de la MLS y los nueve uruguayos que clasificaron para esa instancia en 2026

En la primera de ellas, publicó: "Si señor, Boquita campeón", acompañada de un tierno video de uno de sus hijos pequeños luciendo la camiseta xeneize e imitando su clásico festejo de gol.

Poco después, sumó otra publicación con una postal del equipo y la frase: "Felicitaciones Boquita".

El saludo de Edinson Cavani a Boca Juniors por el título de la Tabla Anual 2026 conseguido

El gesto cobra un peso especial considerando la situación del atacante. El ídolo uruguayo, que defendió la camiseta boquense durante más de dos años y con la que no consiguió títulos, debió dar un paso al costado esta temporada a raíz de las complicaciones derivadas de una operación de hernia de disco.

La semana pasada se interesó Liga Deportiva Universitaria de Quito para contratarlo, pero no hubo avances en la gestión hasta ahora.

Pese a que su proceso de recuperación no le ha permitido volver a las canchas hasta el momento, su corazón permanece atado a La Bombonera.

Con la Tabla Anual asegurada, el equipo xeneize ahora mira hacia adelante: en los playoffs del torneo se medirá frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, arropado por el afecto incondicional de su gente y el aliento a la distancia de un referente inolvidable.