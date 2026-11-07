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El motivo del emotivo festejo de Agustín Canobbio tras convertir un gol con Fluminense, y la promesa que le realizó a su pareja en la previa del encuentro

"Solo Dios sabe lo que nosotros pasamos en los últimos días", afirmó Leandra Benini, pareja de Canobbio, que reveló por qué el futbolista realizó su dedicatoria

7 de noviembre de 2026 13:56 hs
El festejo de Canobbio tras convertir su gol contra Vitoria

El festejo de Canobbio tras convertir su gol contra Vitoria

El uruguayo Agustín Canobbio fue la gran figura del Fluminense en el triunfo por 3-0 ante Vitoria, en el marco de la fecha 34 del Brasileirao, con un gol y una asistencia para que el equipo siga peleando para mantenerse en los puestos de clasificación de la Copa Libertadores 2027.

Cuando el marcador contaba 42 minutos del primer tiempo, Canobbio recibió un pase filtrado entre líneas y picó el balón ante la salida del arquero para anotar el 2-0 parcial. De esta manera, el uruguayo lleva seis goles y cuatro asistencias en 25 partidos en la liga, mientras que en el año son nueve tantos y cuatro en 47 encuentros.

Sin embargo, las redes sociales no se enfocaron en el gol de Canobbio, que fue convocado por Diego Forlán para defender a la selección uruguaya en la fecha FIFA de noviembre, sino en su emotiva dedicatoria a su perra Barbie, que murió días atrás.

Tras convertir, el exfutbolista de Peñarol puso sus manos encima de su cabeza e hizo un gesto similar a las orejas de un perro para dedicarle el gol a su cachorra, antes de señalar al cielo.

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El motivo de la dedicatoria fue revelado por la pareja de Canobbio, la brasileña Leandra Benini, que compartió en una historia de Instagram el festejo del delantero y reveló que en la previa del encuentro le había prometido: "Mañana voy a hacer un gol y se lo voy a dedicar para Barbie".

Tras ello, Benini publicó una segunda historia en la que se puede ver al futbolista con Barbie. "Solo Dios sabe lo que nosotros pasamos en los últimos días, Te amo y soy tu fan", se lee en esa publicación.

La historia de la pareja de Agustín Canobbio

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