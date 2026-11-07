El papa León XIV recibirá a la orden de agustinos en Uruguay antes de ir a Casavalle

Este sábado se agregó una parada en el itinerario del papa León XIV en su visita a Uruguay. Antes de ir a Casavalle, donde tendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, recibirá en la nunciatura a los cinco religiosos agustinos que viven en el país.

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Se trata de cinco religiosos agustinos –cuatro hombres brasileños y un español– que lideran la parroquia y están vinculados al colegio Santa Rita de Punta Gorda, y comparten las raíces espirituales en san Agustín con el pontífice.

Como misionero agustino Robert Prevost llegó a Perú en 1985, con 30 años. Desde el país andino partió como obispo rumbo al Vaticano donde fue elegido en 2025 como el primer y único papa agustino en la historia de la Iglesia Católica con el nombre de León XIV.

Fray William Micheleto, párroco de la comunidad agustiniana en Uruguay, dijo a El Observador que le entregarán un libro sobre los 70 años del colegio Santa Rita como obsequio y le pedirán una oración. "En el encuentro le vamos a pedir que rece por nosotros y por nuestra comunidad, que tanto necesitamos“, sostuvo.