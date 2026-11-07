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El papa León XIV recibirá a la orden de agustinos en Uruguay antes de ir a Casavalle

Luego de aterrizar en Montevideo el papa León XIV recibirá a cinco religiosos agustinos, orden de la que él también es parte, antes de continuar con el itinerario

7 de noviembre de 2026 13:22 hs
DSC02402 Papa Leon XIV en Uruguay dia 1
Joaquín Ormando

Este sábado se agregó una parada en el itinerario del papa León XIV en su visita a Uruguay. Antes de ir a Casavalle, donde tendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, recibirá en la nunciatura a los cinco religiosos agustinos que viven en el país.

Se trata de cinco religiosos agustinos –cuatro hombres brasileños y un español– que lideran la parroquia y están vinculados al colegio Santa Rita de Punta Gorda, y comparten las raíces espirituales en san Agustín con el pontífice.

Como misionero agustino Robert Prevost llegó a Perú en 1985, con 30 años. Desde el país andino partió como obispo rumbo al Vaticano donde fue elegido en 2025 como el primer y único papa agustino en la historia de la Iglesia Católica con el nombre de León XIV.

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Fray William Micheleto, párroco de la comunidad agustiniana en Uruguay, dijo a El Observador que le entregarán un libro sobre los 70 años del colegio Santa Rita como obsequio y le pedirán una oración. "En el encuentro le vamos a pedir que rece por nosotros y por nuestra comunidad, que tanto necesitamos“, sostuvo.

Este viernes, horas después de la llegada del líder religioso al país, fueron parte de la homilía que León XIV dirigió a los consagrados reunidos en la Catedral de Montevideo. “Cuando él nos vio, a los agustinos, abrió una gran sonrisa hacia nosotros”, contaron luego del encuentro al portal agustiniano donde expresaron que viven el encuentro con alegría, esperanza y renovación de su vocación.

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