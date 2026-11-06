"¡Vamos Peñarol, papa!": el momento aurinegro durante la recorrida de León XIV por Montevideo

La visita del papa León XIV a Uruguay tuvo también su momento futbolero. En medio de las personas que se acercaron a saludar al pontífice durante su recorrida por Montevideo, un hincha de Peñarol aprovechó la ocasión para hacerle llegar su pasión por los colores aurinegros.

Con una bandera de Peñarol entre sus manos, el hombre lanzó un grito dirigido al líder de la Iglesia católica: "¡Vamos Peñarol, papa!" .

La escena quedó registrada en un video en el que se observa a decenas de personas reunidas sobre una vereda, con los celulares en alto, mientras esperan el paso de la comitiva papal.

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El episodio dejó una de las postales más particulares de la jornada: la pasión por Peñarol también se hizo presente durante la visita de León XIV , con un hincha que no dejó pasar la oportunidad de alentar a su equipo frente al pontífice.

Otro momento curioso de la visita ocurrió durante la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, cuando el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera intentó besarle la mano al papa, pero el pontífice evitó el gesto.

Lacalle Herrera, que se encontraba junto a los también expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, tomó la mano de León XIV e intentó acercarla a sus labios. Sin embargo, según se observa en las imágenes de la transmisión oficial, el papa mantuvo el saludo sin permitir que se concretara el beso.

Tras unos segundos, ambos terminaron estrechándose las manos y mirándose a los ojos. El video de la secuencia se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió antes de que León XIV y el presidente Yamandú Orsi pronunciaran sus discursos ante los presentes en Plaza Independencia.