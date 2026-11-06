Elecciones en Peñarol: Pablo Schiavi presentó sus seis objetivos para presidir el club con la mira fija en la Copa Libertadores

De cara a las elecciones de Peñarol fijadas para el sábado 12 de diciembre, Pablo Schiavi ratificó su postulación a la presidencia mediante la Lista 66 por el Movimiento Libertadores y no hará alianzas con ningún candidato por el momento. Con la postura firme de competir con identidad propia, el candidato desplegó su plataforma programática articulada en seis objetivos estratégicos cuyo eje excluyente es la conquista de la Copa Libertadores.

El primer punto sintetiza el espíritu del proyecto bajo el lema "obsesión con la Copa Libertadores".

La propuesta establece alinear toda la estructura del club y armar un plantel de nivel para alcanzar la ansiada sexta estrella, suprimiendo los premios por torneos del medio local para concentrar los incentivos económicos en las fases decisivas del certamen continental.

En el ámbito político, Pablo Schiavi proyecta el fortalecimiento institucional, la vuelta con peso a los ámbitos de decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), gobernanza con auditorías integrales inmediatas, informes públicos, cargos jerárquicos deportivos internacionales y un rol protagónico para la mujer en la toma de decisiones.

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En materia deportiva y social, el candidato de la lista 66 plantea la revisión integral del área médica y encender nuevamente la "fábrica" de formativas para nutrir a Primera.

Para el socio, impulsa una campaña masiva con la meta de que el 15% de la hinchada sea socia, incorporando beneficios como una camiseta incluida, categoría única, app exclusiva y un programa para familias en el Estadio Campeón del Siglo con mejores accesos, nuevo museo y sede administrativa.

El plan concluye con la potenciación de la marca aurinegra para elevar 30% los ingresos operativos anuales y la reconstrucción del Palacio Cr. Gastón Guelfi en un moderno Arena multiuso.